Swan Melani : le clip de “Long Island”

Swan Melani annonce son futur EP avec le clip de “Long Island”. Une vidéo à découvrir avec aficia.

En prélude à la parution d’un premier EP Long Island attendu sur toutes les plateformes digitales le 15 mai prochain, Swan Melani se présente à travers la piste éponyme du projet.

Avec “Long Island”, l’artiste conte d’une voix aiguë et suave le vertige d’un être en quête de l’amour perdu. Cette quête prend un sens poétique, presque romanesque grâce à une mélodie planante sublimée par l’union brillante d’arrangements organiques et électroniques qui se révèlent plus vaporeux et mystérieux. Swan Melani cultive ce goût pour l’imagerie dans un clip à la croisée entre la rêverie et le réel.

Réalisé par Rémy Barreyat, le clip tente de nous raconter cette recherche, par l’ivresse, du souvenir de l’amour perdu…

Découvrez “Long Island” de Swan Melani :