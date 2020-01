The Pussycat Dolls de retour avec le single “React”

C’est un retour que l’on attendait presque plus. The Pussycat Dolls seront bientôt de retour avec le single “React” ! Toutes les infos sur aficia.

Que l’histoire est belle et que l’histoire est grande ! Le groupe féminin le plus populaire des années 2000, The Pussycat Dolls s’apprête à faire son retour sur le devant de la scène, lui qui a vendu 54 millions de disques à travers le monde grâce à ses tubes “Don’t Cha”, “Buttons”, “Wait a Minute” “When I Grow Up” ou encore “I Hate This Part” et “Hush Hush” !

On garde également en mémoire le ‘World Domination Tour’ lancé en 2009 avec une certaine Lady Gaga en première partie… C’était alors la dernière fois que nous avions l’occasion de voir le groupe sur scène.

Une attente interminable !

Après de longs moments de doutes, des projets solos voués à l’échec et près de dix ans d’absence, Nicole Scherzinger a rassemblé ses troupes afin de proposer de nouvelles chansons. 15 ans après la publication du premier album baptisé PCD et lassé numéro cinq du Billboard Hot 100 dès sa sortie, The Pussycat Dolls annonce bel et bien revenir avec le single “React” le 24 janvier prochain. Le groupe sera-t-il réformé en intégralité ? Et bien non ! Melody Thornton ne sera pas de la partie, ayant fait le choix de se concentrer sur sa carrière solo.

En revanche, le groupe a déjà eu l’occasion de performer un extrait de ce nouveau single appelé “React” sur la scène de l’émission ‘The X Factor’ en novembre dernier, comme en témoigne la dernière minute de la vidéo. Le morceau s’annonce brûlant et pop à souhait. Visuellement, les Pussycat Dolls n’a strictement rien changé : chorégraphies millimétrées, tenues sexy et toujours de la voix. Rendez-vous le 24 janvier donc !

Découvrez le medley de The Pussycat Dolls :