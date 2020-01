Clip “Real Rappers Rap” : Wiz Khalifa pose un classique planant

WIZ KHALIFA Actualités Discographie Concerts

Wiz Khalifa est de retour avec “Real Rappers Rap”, un nouveau titre. Le clip est à voir sur aficia.

Actif en musique, Wiz Khalifa ne néglige pas non plus son image sur les réseaux. Sa présence est subtile et millimétrée, et on prend un malin plaisir à le suivre dans son quotidien avec le concept ‘DayToday‘. À coups d’épisodes traités sous différents angles, la star américaine fascine par son train de vie, entre hôtels luxueux, studio, filles, weed, alcool, tournée et fans… Le tout avec un naturel déconcertant et carrément attachant.

Après son album Rolling Papers 2 aux avis mitigés, Wiz Khalifa a travaillé sur plusieurs projets, et est désormais de retour avec “Real Rappers Rap”, un nouveau clip qui commence à faire un peu de bruit. Sur une production aux sonorités soul absolument savoureuses, Wiz Khalifa fait parler son flow ultra-planant, en exposant son passé et sa volonté de poursuivre sur la bonne voie. Un rap exécuté sous fond d’éloge de plante verte. Evidemment.

Découvrez “Real Rappers Rap”, le nouveau clip de Wiz Khalifa :