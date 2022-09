Ysé nous envoûte avec “Les acacias”

Nouvelle voix du paysage français, Ysé a tout pour se placer comme une révélation à ne pas louper. On vous en dit plus avec son titre “Les acacias” !

C’est ce qu’on appelle un coup de cœur… Ou plutôt un coup de foudre musical ! Avec Ysé, la vie paraît plus simple, les mots semblent plus évidents. Dites au revoir à la pression et à la frustration. La jeune artiste qui n’en est pas à son premier projet (précédemment Ysé Sauvage) a décidé de détourner ses compositions anglophones en français. Une musique pop-folk qui épouse ses mots et renforce notre envie de dévorer la vie à pleine dent. La prise de risque est assumée et le résultat est saisissant.

Multi-instrumentiste, compositrice et grande interprète, Ysé nous a éblouie lors de sa première scène lors du festival Rock En Seine. Il faut dire que ce renouveau artistique commence fort puisqu’elle a été sélectionnée par le Club Avant Scène en tant qu’artiste ForTe représentante de la région Ile-De-France. Un talent brut, sincère et doux qui commence la rentrée en nous faisant danser !

“Mon amie jalousie m’a volé toutes mes nuits…”

Le single “Les acacias” se dévoile en ce quatorzième jour de septembre. Un premier titre qui agit comme un électron libre dans nos oreilles. Des touches de synthé portées par une production pop/disco. Dans ce quotidien où la raison l’emporte sur le cœur, nos émotions semblent parfois submergées par les décisions, les situations… Que faire ? Quoi dire ? Quoi penser ? Avec cette chanson aussi légère que nécessaire, Ysé l’emporte sur la raison et nous parle avec son cœur.

Les acacias ont sans doute ce pouvoir réconfortant pour Ysé qui l’aide à lâcher-prise. Pour nous, ce titre “Les acacias” agit comme un remède qui nous rappelle de nous aimer soi et d’être indulgent avec la vie. Essayez, vous n’allez pas être déçu !

Le clip réalisé par Nicolas Garrier-Giraudeau nous emporte dans un contenu en plusieurs plans tourné en VHS entre Paris et la campagne. Un rendu authentique et vintage qui colle parfaitement avec le morceau.

Découvrez “Les acacias” d’Ysé :

Découvrez notre interview avec Ysé en direct de sa première date de concert à Rock en Seine :