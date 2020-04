Zoe Wees nous touche en plein coeur avec “Control”

Dans le radar découverte d’aficia, découvrez Zoe Wees à l’histoire poignante qui se dévoile avec “Control”, son premier single…

Parfois, une voix puissante et un piano suffisent pour toucher notre petit cœur sensible. Et c’est le cas de cette chanteuse artiste, Zoe Wees, originaire d’Allemagne et âgée de seulement 17 ans. On sait finalement peu de choses à son sujet, hormis qu’elle est une grande fan de Jessie J et de Lewis Capaldi et que ses influences sont puisées dans la musique pop d’aujourd’hui. Finalement, on en apprend bien plus à travers ses mots…

La maladie était plus forte que moi et a laissé des cicatrices qui font partie de ma vie. De plus, les accepter a pris beaucoup de temps, mais ils font de moi ce que je suis aujourd’hui : un combattant. Zoe Wees

Derrière ce petit bout de femme à l’allure de lionne, se cache la secrète Zoe Wee. Avec sa seule et première chanson “Control”, elle raconte sa lutte contre l’épilepsie. Avec beaucoup d’intensité dans la voix, elle raconte à quel point elle éprouve cette perte de contrôle dont il est question, de l’impuissance et l’exclusion face aux autres.

Bien que la cause soit extrêmement touchante, Zoe Wees arrive à transformer cette émotion en quelque chose de beau, de positif. On a en envie d’aller l’aider, la secourir, la porter… Un coup de cœur pour ce premier titre !

Découvrez “Control”, le premier single de Zoe Wees :

Version bonus, une version piano-voix encore plus puissante :