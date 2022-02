Les 4 albums de la semaine avec C-ROM, Josef Salvat, DJ Vadim, Lewis OfMan

Josef Salvat – Islands

Il y a une vie après un tube. 7 ans après avoir signé le succès avec “Open Season”, Josef Salvat prouve qu’il est toujours au sommet de sa forme (et de son art). L’auteur-compositeur-interprète parisien, d’origine australienne, dévoile ce 18 février son nouvel opus, baptisé Islands. Un album des plus réfléchis, des plus murs, et plutôt très bien produit. Un album où les bpm sont puissants : “Je voulais faire un album que je n’avais jamais eu le courage de faire avant, un album ouvertement pop, fun, sur lequel on pourrait danser”, déclare l’artiste. Un disque résolument pop donc, qui se rapproche de la vision de la chanson pop parfaite selon l’artiste, avec ces mélodies qui nous embarquent sur chacune d’entre elles. Il y a un peu de The Weeknd et de David Bowie dans la musicalité, façon cold wave. Josef Salvat définit cet opus comme “un album anxieux, émotionnel et plein de clarté mais aussi un album plein d’énergie« . Bref, un beau retour qu’on vous le recommande vivement !

Nos coups de cœur : “I’m Sorry”, “Happy” et “Without You”

DJ Vadim – Feel Up vol 1

Ce n’est pas un registre que l’on aborde souvent avec la rédaction, à tord probablement, alors on vous propose cette semaine de découvrir un projet à mi-chemin entre l’électro, le jazz et le reggae. Une alliance loufoque d’apparence, mais délicieuse en écoute. Dj Vadim maitrise son sujet et nous propose un rendu résolument entrainant, aux mélodies relativement novatrices. En bref, un album qui nous a fait découvrir un artiste largement installé dans son registre, une découverte de plus que l’on vous invite à partager…

Notre coup de cœur : “Fear No Evil” en Feat avec Dajla, aux notes voluptueuses, aux cordes envoûtantes.

Lewis OfMan – Sonic Poems

Lewis OfMan poursuit son chemin dans l’industrie du disque. Après plusieurs EP, l’artiste aux milles couleurs musicales et à l’énergie débordante vise plus grand et propose aujourd’hui son premier album. Au gré de 16 pistes (oui, il ne fait pas les choses à moitié !), Sonic Poems est une véritable évasion vers la période estivale. On y retrouve des sonorités pop. Elles viennent parfois côtoyer des sons plus funky, mêlés à des musiques qui rappelleront les années 80. En clair, ce projet est singulier, parfois déjanté, mais justement dosé. À l’image de Lewis OfMan donc !

À noter que ce projet sera joué en live, notamment dans la célèbre salle parisienne, La Cigale, le 5 mai prochain…

Notre coup de cœur : “Love Parade” !