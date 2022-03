Les albums de la semaine #10 avec Toma, LaFrange, Owlle & Black Country, New Road

Chaque semaine, la rédaction te sélectionne les 4 albums qu’il faut impérativement écouter ! Attention, on vous aura prévenu !

Toma – Entre nous

Toma fait battre nos petits cœur et nous fait du bien. C’est sans doute ce que l’artiste souhaite faire à travers sa musique, et ce, depuis toujours, notamment depuis son premier single “Identité” (2006). Avec Entre nous, Toma propose six nouvelles chansons faites avec le cœur, beaucoup d’authenticité, et de sincérité. Guitare à la main, textes vrais et remplis d’émotions, cet hypersensible nous rappelle que l’amour est l’essence même de notre existence, avec poésie et tact. C’est intense d’émotions.

Nos coups de cœur : “Quelqu’un qui sait” et “C’est comme ça la vie”

LaFrange – Sad Love Songs

Et si les tristes chansons d’amours étaient le remède contre nos maux ? C’est ce que chante LaFrange dans son EP intitulé Sad Love Songs. Un concentré de 7 titres acoustiques à la fois doux et soyeux. Sans artifice, l’artiste se révèle avec une voix qui apaise. Un adieu à l’adolescence qui se dessine avec les titres comme “Lost Love Letters”, “Blue Eyes” ou bien “6”. Quoi qu’il en soit, LaFrange est l’une des artistes qui séduit par sa voix et nous bouleverse par ses histoires.

Notre coup de cœur : “Brian Let’s Go Surfing”

Black Country, New Road – Ants From Up There

aficia c’est tous les horizons musicaux et voilà longtemps que l’on ne vous a pas palé de country ! C’était la sortie incontournable du registre la semaine dernière, Ants From Up There du groupe britannique Black Country, New Road. Dans un style bar londonien, aux sonorités rock, punk, et parfois même classique, l’album propose à son auditeur un voyage sonore parfaitement produit. Un rendu chill, mais professionnel, à savourer au confort du casque. Amateur du style ou néophyte, la rédaction recommande pour.

Notre coup de cœur : “Snow Globes”

Owlle – Folle machine

Remarquée par deux premiers albums puis plus récemment par sa voix et ses textes qui résonnent dans les séries ‘Skam France’ ou encore ‘Emily in Paris’, Owlle partage aujourd’hui Folle machine, son nouvel album. Pour ce projet, elle fait le choix du français ce qui est d’ailleurs synonyme pour elle d’un véritable challenge artistique. En effet, Owlle avait jusqu’à lors, publié deux opus anglophones.

Sur des fonds pop éléctro propres à son univers, l’artiste met à nu sa personnalité et se dévoile à travers des textes personnels, sensibles et puissants auxquels, finalement, il est facile de s’identifier. Avec cet album, Owlle affiche également son fort intérêt pour l’aspect visuel, ici pensé et travaillé dans les moindres détails.

Nos coups de cœur : “Le goût de la fête” et bien évidemment, l’incontournable “Mirage” !