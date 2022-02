C’est clippé #7 avec LaFrange, Annael, Nitsh et Vianney…

C’est clippé ! Chaque semaine, la rédaction te propose les quatre clips qu’il ne faut absolument pas rater. De par leur réalisation ou bien leur message, on t’explique ce qui les rend uniques !

C’est clippé pour…

LaFrange – Lost Love Letter

Pour célébrer l’amour, LaFrange choisi la mélancolie de cette émotion si forte. Elle nous plonge à nouveau dans une histoire au message bouleversant. Avec son nouveau titre, « Lost Love Letter« , l’artiste nous propose de jolis mots en français. Une première qui fait résonner les amours perdus, les désillusions et la solitude. Ce dernier clip, réalisé par Antoine Netter est un voyage intérieur où le manque de projection se fait ressentir et où demain ne nous paraîtra jamais plus belle que la veille…

Nitsh – Être moi

Nitsh est de retour avec un nouvel EP. Dénommé Nu, ce nouveau projet nous emmène pour la première fois derrière le masque de l’artiste. Pour l’ouverture de cet EP, le titre « être moi« , réalisé par Léandre REAL. Un clip introspectif où le corps, le décor et les mouvements de Nitsh s’humanise profondément. Un clip bohème et introspectif, une parfaite porte d’entrée à l’univers de ce nouveau projet. « Avec Nu, j’ai décidé de me dévoiler, de m’éloigner du complexe pour rendre mon art plus accessible. J’espère que d’explorer la musique… En bref, un coup de cœur. (restez attentifs, il se murmure d’ailleurs qu’une interview est en approche…).

Annael ft. Adèle Castillon – Nous

Le Printemps de Bourges, véritable tremplin pour Annael ? On se souvient encore l’avoir vu très ému lors de sa victoire… Remportant l’édition des Inouïs l’année dernière succédant à Christine & The Queens ou Eddy de Pretto, Annael dévoile son nouveau single “Nous”. Il s’agit d’une belle collaboration avec Adèle Coustillon, la chanteuse du groupe Vidéoclub, pouvant ainsi bénéficier de sa notoriété. C’est donc un nouvel ovni qui débarque de la planète 2070’s avec un groove imparable, une plume irréfutable et un style qui lui est propre. Sans oublier que l’artiste danse également ! Enfin, on n’en a qu’un bref aperçu dans le clip… Un EP devrait suivre prochainement !

Vianney – La fille du sud

À l’heure où l’on rêve tous d’évasion et de soleil, Vianney nous offre une douce escapade dans le sud de la France avec le clip de « La fille du sud« . Lumière d’une fin de journée d’été, vaste champs de coquelicots, dîner convivial en terrasse : tous les éléments parfaits semblent réuni pour mettre en images cette paisible ballade extraite de son album N’attendons pas. Une vidéo épurée, pleine de douceur et de sensibilité réalisée par Elisa Baudoin, à qui l’on doit également certains des clips de Janie, Maëlle ou plus récemment Terrenoire.