Another Sky la douce balade de ‘Music For Winter vol.1’

Le groupe britannique Another Sky, démarre l’année en beauté avec la sortie d’un EP de six titres : Music For Winter vol.1. Enregistré au studio de The Lighthouse depuis le mois d’octobre, c’est un projet envoutant et teinté d’humanité qui nous est offert. aficia te guide au travers de ces six titres coup de cœur.

Après l’énergique et coloré I Slept On The Floor, Another Sky est de retour avec Music For Winter vol.1, un EP aussi intime que cotonneux. Durant trois mois, le quatuor s’est retrouvé pour penser, écrire et composer ces morceaux sombres à l’architecture apaisante. Six créations inédites qui plongent dans l’humain, six créations ensorcelantes qui s’incarnent à merveille dans un doux rock anglais.

Épanouissement

Si Music For Winter vol.1 est bien fort d’un message, c’est celui de l’épanouissement et de l’existence. Cet EP est une recherche, une recherche d’acceptation et de sens. Affronter le regard d’autrui face à son homosexualité, trouver ses motivations, tels son les drapeaux de cet opus. Valeurs notamment incarnés par “Pieces”, “Blood Love” ou encore “Was I Unkind?”.

Sombre message pour composition planante, le groupe réussit avec brio son approche auprès des auditeurs. Pour autant, même si sombre, jamais l’écoute ne bascule dans la morosité, l’espoir réussissant toujours à s’exprimer malgré tout. Nous sommes ainsi rapidement happés par l’atmosphère de cet EP, aisément transportés par chacune de ses notes hors du temps…

Un rock multiface

Si la douceur et la mélancolie s’emparent d’une bonne partie de l’œuvre, c’est aussi l’envolée, le solo et l’harmonie qui en émanent. Music For Winter vol.1 est un EP rock aux multiples influences. On s’émeut du piano voix de “Was I Unkind”, tout comme on se laisse aller au rythme de “Sun Seeker”, ou au drop de “It Keeps Coming”. Le projet laisse autant de place aux voix touchantes et maitrisées qu’à la pureté de l’instrumentale.

Découvrez Music for Winter de Another Sky :