Brook Line : son premier album ‘Focus’ entre ombres et lumières

Le 19 février dernier, Brook Line a dévoilé Focus, son premier album. Un projet électro de neuf titres où l’artiste propose une belle palette de couleurs sonores. Beau voyage auditif mais aussi visuel, aficia te livre son focus sur un album coup de coeur.

Avant que tout soit arrêté, vous l’aurez peut être aperçu sur la scène des Inouïs ou celle de Greenroom lors des Transmusicales. Brook Line c’est avant tout l’indépendance, un univers vacillant entre techno, bass music, et synthés d’autrefois. Focus ne déroge pas à la règle, et se pare même d’une direction artistique prenante. Co-produit avec Nicolas Lerille (Christine), cette première sortie d’album livre un projet aussi abouti que prenant.

Un sombre nuancier

Focus, comme tout bon album électro, ne tombe pas dans le piège de la répétition monotone et ennuyeuse. En chaque titre, l’artiste peint une histoire via une musicalité très variée.

L’ensemble est assez sombre d’apparence. L’obscurité, véritable socle de base de tout l’album en façonne son identité. Cependant, certaines morceaux tendent vers la pop, ou encore la trap, l’utilisation rétro du synthé, les glitchs, les variations numériques viennent parfois apporter brillance sur certains titres. Brook Line nous plonge en abîmes, mais sans jamais nous y abandonner de manière complète. On se laisse alors happer par l’envoutante noirceur de “Focus”, on succombe à l’oppression de “Time Pressure” et on virevolte avec “To the Dawn”. L’album est à aborder comme un nuancier de techniques et de réceptions.

Un avenir prometteur…

On l’aura compris après la découverte du clip éponyme le jour de sa sortie, l’expérience Focus ne se vit pas seulement avec les oreilles. Même si la réalisation est la seule illustrant le projet pour l’instant, c’est tout un univers narratif qui nous y est proposé. On y aborde l’échec, le regard d’autrui et le cap de la réussite au travers d’un clip finement tourné. L’image complète le son, l’artiste nous invite à découvrir une autre facette de son travail qui ne promet que le meilleur pour la suite…

Découvrez Focus de Brook Line :