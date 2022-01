Georgio : son album ‘Ciel enflammé’, à la poursuite d’un équilibre

Trois ans après XX5, le rappeur Georgio nous a livré au début de l’été un nouvel album nommé Sacré. Aujourd’hui prolongé par une riche réédition, Ciel Enflammé, l’artiste nous y confie un univers personnel aux collaborations réussies. Focus sur un projet à cœur ouvert, dansant entre flammes et paradis…

Mai 2021, Georgio sort son sixième album : Sacré. Sept mois plus tard, après une tournée survoltée, des retours médiatiques clinquants, l’artiste dévoile au début de l’hiver une réédition de douze titres supplémentaires accompagnés de 5 nouveaux featurings. Ciel enflammé voit le jour. Désormais, le projet compte 30 titres pour 1h40 de voyage. Double album aux confidences matures, Ciel enflammé s’apparente à une étape de vie, un bilan personnel et artistique. Car oui, ce que l’on retrouve dans ce projet, c’est la plume délicatement incisive d’un Héra habilement fusionnée aux essais sonores et mélodiques de Xx5.

Martin Eden

Du côté des thématiques abordées, nous sommes face à un album lucide. Georgio prend recul sur ses expériences et dépeint une existence au milieu des contrastes. Du quotidien difficile dans les quartiers délaissés, à la nouvelle aisance apportée par la musique, l’artiste décrit un tiraillement entre deux mondes, à la manière du personnage de Jack London.

Je le fais pour la vie qu’on mène et celle qu’on veut mener, j’essaye d’être meilleur que la veille, seul le soleil pourra m’aveugler Georgio, “Sacré”

Pour le rappeur, immergé dans ce quotidien empli de dualités, le bonheur se trouve dans les choses simples. Prendre soin des siens, ne pas oublier d’où l’on vient (“Couronne”, “ Pas de monde imaginaire”), tout en s’enrichissant du monde et de ses cultures, assumer amour et relations (“Joy Division”). Georgio emmène avec lui celles et ceux qui comptent auprès de ses émerveillements nouveaux (“Célébrer”, “Long courrier”).

Si aujourd’hui j’te donne ma parole

Je vais la t’nir

Ouais j’ai confiance en l’avenir

On f’ra des belles choses avant d’partir

Et c’est p’t-être toutes ces envies

Qui m’tiennent debout en vrai et c’est pas rien Georgio, “Célébrer”

Le rappeur endosse ses torts et vécus passés (“Unique”, “Spirituel”), mais se propulse vers l’avant afin d’être “meilleur que la veille”. L’artiste adoucit le monde qui l’entoure en restant réaliste à son sujet (“Concept flou”, “Près du feu”). Une manière poétique d’exister dans un ciel enflammé…

Prods et collabs réussies

Musicalement, l’album arbore de belles couleurs. 30 titres sans répétition ? Défi relevé par l’artiste parisien. Georgio atteste d’une expérience certaine. Depuis son premier projet sorti en 2012 Mon prisme, le rappeur n’a fait que gagner en expérience et en technicité. Les flows de Ciel enflammé sont variés, l’écriture technique, mais tout en laissant la compréhension de l’album accessible. Pour ce qui est des influences, rock (“NooNNNN”), chant, balade ou même lofi (“Sacré”) sont perceptibles. L’album arbore une belle maîtrise musicale, de mixage, et s’offre même des interludes a cappella où l’on découvre Georgio au cœur de sa création. Certaines prods et pauses sont même osées, une prise de risque attestant de la passion musicale de l’artiste.

Au-delà d’être la suite de ‘Sacré ’ c’est comme un nouvel album pour moi, j’y ai mis autant d’énergie, d’amour et de moi-même, des moments de vie, des réflexions, des histoires, celles de mes proches, nos débats, beaucoup d’inspiration venue de l’univers Georgio, Instagram

Enfin, du côté des collaborations (Sofiane Pamart, Cœur de Pirate, Doums, Mister V, Luv Resval, S.Pri Noir, Kalash Criminel, Sanka et Zikxo), chacune complète la cohérence de l’album. Aficia jette d’ailleurs des coups de cœur tout particuliers sur les collabs avec Cœur de pirate et Sofiane Pamart, à la douceur ensorcelante. Avec cet album, Georgio assemble la qualité de tous ses précédents opus dans un rendu cohérent. La maturité, la passion rap, ainsi qu’une direction artistique finement aboutie auréolent Ciel enflammé d’une réussite inspirante.

Découvrez Ciel Enflammé le dernier album de Georgio :

©NacerHammouni1 ©NacerHammouni2 ©NacerHammouni3

Enfin, si l’album vous a plu, Georgio se lance dans une grande tournée afin de prolonger l’expérience ! Les dates principales sont à retrouver ci-dessous :

Pour lire plus d’articles sur Georgio, cliquez-ici