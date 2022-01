Iliona, son EP ‘Tête Brûlée’ : une ôde à la poésie et à l’amour !

En ce 14 janvier, Tête Brûlée signe le deuxième EP de Iliona. Dans ce nouvel opus, la Bruxelloise a encore beaucoup de choses à exprimer et un joli univers à nous proposer ! aficia te parle de ce nouveau projet en détail.

Une voix singulière, une plume audacieuse ajoutée à un regard enchanteur, Iliona fait partie de ces artistes qui séduisent autant qu’ils inspirent. À l’aise dans toutes les phases de la création musicale, la Bruxelloise a opté pour un apprentissage home-made depuis son adolescence. Résultat ? Des titres qui naissent, des mélodies qui se créent et un univers qui surgit. À son rythme, mais en phase avec ses influences, Iliona a surpris l’industrie du disque avec “Moins Joli”, extrait de son premier EP Tristesse. Un titre qui a enivré + 1 million de personnes (Youtube) sur fond de piano-voix. Une prouesse dans un temps où la mode se joue des productions entraînantes !

D’année en année, l’artiste âgé de 21 ans dessine avec plus de précision les contours de son univers artistique. Le rendant à la limite de la pop moderne et de la chanson française classique, nous rappelant Françoise Hardy et France Gall.

Pour aborder le nouveau chapitre de sa carrière, Iliona a présenté en novembre 2021, le titre “Si tu m’aimes demain” , annonciateur de son deuxième EP Tête Brûlée disponible depuis le 14 janvier.

Découvrez “Si tu m’aimes demain” de Iliona :

9 pistes irrésistibles : entre douceur, sagesse et mélancolie !

Tête Brûlée, dévoile une nouvelle étape dans la carrière de Iliona. Une fois de plus, la composition et la production lui sont signées sur les 9 titres. Un travail remarquable qui ne peut qu’être salué et remarqué lors de la première écoute. Les sonorités sont singulières et intriguent l’oreille. Notamment sur la piste qui ouvre le projet “Micha”, qui recouvre de plusieurs effets sonores. Dosée avec modération, Ilona nous montre qu’elle sait marier la modernité et les influences moins récentes. “Cocoon” est le bon compromis. Un doux mélange qui pourrait signer la bande originale d’une série. À la fois légères et efficaces, les paroles se font porter par ce rythme lo-fi, dont on ne se lasse pas.

“Garçon manqué”, “Cent fois” et “Tête Brûlée » dévoile quant à eux le côté sentimental de l’artiste. Une voix qui pourrait chanter la misère du monde mais dont on arriverait toujours à apercevoir de l’espoir. C’est doux, réconfortant et indispensable finalement ! Iliona est cette fameuse étoile filante qui brille dans une industrie parfois trop formatée pour correspondre aux attentes. En produisant, composant ses propres titres, elle emmène son authenticité et sa personnalité dans son art.

“Wherever you hide, the party finds you” se présente comme le titre mystère. Au milieu de la tracklist francophone, l’anglais s’invite pour attiser la curiosité. Finalement, pas de paroles, uniquement de l’expérimentation, une expérience auditive qui arrive en plein milieu d’une histoire. Laisser son imaginaire s’évader avant de reprendre le voyage auditif ! Pourrait-on tout de même espérer des prochains titres en anglais ?

2022 sur scène !

Si vous êtes réticent à l’idée de partir à la rencontre de Ilona sur la scène du HyperFestival (Paris) le 21 janvier ou le 19 janvier au botanique à Bruxelles, le dernier titre, “quelque chose de” est ce qu’il vous faut pour vous convaincre. Un synthé aux accords électrisants, une voix qui joue de ces nuances, Iliona monte une nouvelle corde de sa personnalité : foudroyante !

Découvrez ‘Tête Brûlée’, l’EP d’Iliona :

© Manuel Obadia-Wills

© Manuel Obadia-Wills