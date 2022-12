Nicolas : après ‘The Voice’, il sort son premier EP ‘Destin’

Alors qu’il accompagne Mentissa au piano sur les routes de France, Nicolas (‘The Voice’) a cru au destin. C’est d’ailleurs le nom qu’il a choisi pour son premier projet que nous avons écouté sur aficia…

À tout juste 19 ans, Nicolas est peut-être le pianiste-chanteur de demain. Découvert dans la même saison de ‘The Voice’ que Mentissa (finaliste) et Marghe (gagnante), le jeune homme a depuis tracé sa route. S’il est actuellement dans une école de musique, il suit à côté Mentissa sur ses promos et sa tournée. Il l’accompagne au piano. Aussi, il écrit des chansons, ses chansons, “à ses heures perdues”, peut-on lire sur sa biographie Instagram. Peu habitué des projecteurs, c’est en musique qu’il se livre avec beaucoup, beaucoup d’émotions et de belles mélodies, à travers un premier EP baptisé Destin. Un nom pas si anodin…

“The Voice m’a permis de croire qu’on pourrait réaliser nos rêves” aficia

Nicolas croit au Destin…

… D’où le nom de ce mini-album d’ailleurs : “The Voice m’a permis de croire qu’il y aurait un chemin tracé pour chacun d’entre nous, qu’on avait tous un chemin à suivre et qu’en arrivant à travailler, qu’on pourrait réaliser nos rêves. C’est comme ça que j’ai réussi à croire en The Voice. C’est un peu une revanche sur la vie, sur toutes les épreuves traversées étant plus jeune”, nous confie l’artiste en aparté.

Un artiste à fleur de peau

Destin, c’est finalement l’histoire d’un artiste soucieux de son avenir, avec des rêves. Nicolas a toujours eu envie de devenir compositeur de film. Il en fait une jolie démonstration sur “Prologue”, ou qui a du faire face à des attaques tout au long de son adolescence. En découle des chansons plus dramatiques qui évoque la solitude d’une personne âgée (“Marie”) ou qui l’ont aidé à s’assumer tel qu’il est aujourd’hui. Il chante par exemple qu’il est “la honte de la famille parfaite” sur “Papa”. C’est cru, c’est dur.

Il y a aussi “Enfant de guerre”, un sujet d’actualité. Selon l’artiste, la voix est “aussi une façon de faire passer des messages”, nous dit-il. Mais tout n’est pas tourné autour du drame : “Dans l’EP, j’ai voulu me surpasser, avec des couleurs plus positives, d’espoir et garder ce qui fait ma force”. En découle, les chansons “Viens on va” et “Destin”, plus dynamiques que les autres chansons. Elles sont d’ailleurs les forces de ce projet. “Destin”, étant probablement LA chanson phare de l’EP, représentant au mieux Nicolas et sans doute la plus belle !

