Oscar & The Wolf tout en volupté avec son nouvel EP ‘Afterglow’ 

Le belge Oscar & The Wolf vient de publier son tout nouvel EP nommé Afterglow. L’occasion pour la rédaction d’aficia de l’écouter et de vous donner son avis.

Quand on écoute Oscar & The Wolf, on sait pertinemment qu’on va partir le temps de quelques minutes ailleurs. Parce que cette musique si douce, si aérienne et si pop à la fois est vertigineuse de plaisir. Et si vous avez aimé The Shimmer, il n’y a aucun doute que vous apprécierez Afterglow, son nouveau bébé composé de 5 titres : “Afterglow est une collection de chansons personnelles qui n’ont cessé de mijoter dans ma tête quand j’ai terminé d’enregistrer ‘The Shimmer’. Elles sont un peu plus brutes et plus intimes que les chansons que je partage habituellement. Dans ce sens, l’EP contient un élément de voyeurisme, comme si je donnais à un étranger le code de mon téléphone”, déclare Oscar & The Wolf.

Et effectivement, à l’écoute de l’EP, on comprend à quoi il fait allusion. Cela parle d’amour, et encore d’amour dans tous les sens : “Tu es ma machine à danser, accroche-toi à moi, d’accord / Tu es mon rêve le plus fou, fais-moi l’amour la nuit”, peut-on parle exemple l’entendre chanter sur “Dancing Machine”, un des morceaux pop les plus addictifs de sa carrière, rien que ça. Une chanson d’amour hypnotique portée par un refrain aux arrangements lunatiques et aux mélodies rêveuses. La seconde piste de ce projet est tout aussi efficace (“Donnie’s Dream”). On glisse sur quelque chose de plus léger avec “Call Me When You Leave” dans le quel il s’exclame être “resté coincé sur ton cœur”, ou même “Something In The Air”.

Un album résolument pop et personnel que nous vous invitons à découvrir sans plus tarder !

Découvrez Afterglow, le nouvel EP d’Oscar & The Wolf :