Thomas Roussel, repousse les limites de la musique avec “Late Metal” 

Nouveau venu, ou presque dans le paysage musical. Thomas Roussel, propose l’écoute de Late Metal, une puissante juxtaposition, une expérimentation aussi, entre du classique et de l’électronique. Il a répondu à quelques unes de nos questions pour vous apporter sa vision sur son projet conceptuel très réussi !

Ne vous êtes-vous jamais intéressés à qui était derrière ces belles compositions qui nous transportent le temps d’un long métrage au cinéma ou sur Netflix ? Et bien voilà quelques éléments de réponses avec Thomas Roussel. Compositeur, violoniste, chef d’orchestre et arrangeur français, certains le connaissent forcément de part ses œuvres et notamment ses musiques de films. C’est le cas de ‘Amour sur place ou à emporter’ (2014) ou ‘Jumbo’ (2020). Il est également derrière des musiques de publicités (Nike, L’Oréal…), ou des compositions musicales pour les défilés de mode (Chanel, Dio, Kenzo…).

Une collaboration avec le manager des Daft Punk

Thomas Roussel

Cet artiste extrêmement talentueux vient de publier un projet qui mérite toute notre attention. Il est paru sur le label de Pedro Winter, qui était le manager Daft Punk, et créateur d’Ed Banger (Vladimir Cauchemar, Justice…) : “Pedro et moi nous étions rencontrés pour le projet Ed Banger 15, expérience forte qui nous avait bien rapprochés, et nous étions aussi voisins lors de ce confinement, donc nous avons naturellement échangé à propos de mes compositions et il a été vraiment inspirant, enthousiaste, de bon conseil”, nous confie Thomas Roussel lors d’un échange exclusif. Suite à cela démarre une réelle histoire, et quelle histoire !

Thomas Roussel déifie la musique classique !

Le confinement… une période qui l’a beaucoup inspiré pour ce projet justement : “Je n’avais jamais eu le temps d’autant intellectualiser un disque, d’autant lire pour nourrir mon inspiration, et d’avoir autant de temps pour la façonner”, détaille-t-il. Depuis toujours, Thomas Roussel est un digne représentant de la musique symphonique classique.

Mais pas seulement. Avec Late Metal, il a expérimenté “de nouvelles façons d’utiliser un orchestre, en créant une scénographie de pointe et en mélangeant musique moderne avec symphonie classique”. C’est pourquoi il est allé enregistrer l’orchestre avec le London Symphony Orchestra, leur premier enregistrement en distanciation. “C’était un grand honneur de les diriger, et d’enregistrer avec eux”, dit-il.

Ce qui m’a le plus inspiré, c’est le temps, et aussi l’espace temps. Fasciné par l’astro physique et la physique quantique je me suis plongé dans des ouvrages plus ou moins trop compliqués ! (Rires) – Thomas Roussel pour aficia.

“Thomas Roussel repousse les limites et amène son projet à un autre niveau”

Selon son label, c’est un projet qui arrive “là où l’orchestration édifiante et la composition de musique électronique se heurtent ou la bande-son parfaite d’un film de blockbuster mixe les générations George Lucas et Christopher Nolan”. Cela en dit long sur la musicalité du projet, garni de seulement 3 titres. Nous sommes plongés dans un univers fantastico-moderne. Cela nous rappelle l’univers de Woodkid. En effet, Thomas Roussel confronte les rythmes de Drum’n’Bass, “une façon de déIFIER la musique classique” dit-il.

“Le morceau ‘DEIFIED’ pourrait se situer dans une cathédrale dystopique en 2079, quand les Humains deviennent des dieux auto proclamés. ‘LEVEL’ m’a été inspiré par la vitesse de notre système solaire dans l’univers (2.3 millions de km/h quand même)”, détaille Thomas Roussel sur son album. En bref, avec Late Metal, sorti le 24 juin dernier, Thomas Roussel repousse les limites et amène son projet à un autre niveau. Vers quelque chose qui n’existe pas, ou peu. Thomas Roussel sort des codes, et sur aficia, on aime ça . Donc chapeau l’artiste !

Découvrez l’EP Late Metal de Thomas Roussel :