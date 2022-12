Zazie prend de la hauteur avec ‘Aile-P’

Quatre années après la parution d’Essenciel, Zazie nous invite dans un univers aérien à travers son nouveau projet Aile-P décortiqué par aficia.

Artiste phare du paysage musical français depuis maintenant 30 ans, Zazie cumule pas moins de 10 opus studio publiés au cours d’une carrière jalonnée de succès mais aussi de pépites plus méconnues. Malgré son statut, l’auteure-compositrice et interprète n’a jamais succombé aux sirènes de la facilité et n’a eu de cesse d’explorer de nouvelles sonorités, surfant sur l’éclectisme offert par la variété en conjuguant brillamment la pop, l’électro et le rock.

Pour son grand retour, l’interprète de “Speed” a décidé de jouer avec les formats de l’industrie musicale. Après le single “Let It Shine” dévoilé cet été et suivi par un EP à la rentrée, Zazie lève désormais le voile sur Aile-P, en référence au Long-Play (LP). Mais comme à l’accoutumée, l’artiste joue malicieusement avec les mots pour rendre compte de ses intentions. Comme un battement d’aile, Zazie recherche la légèreté à travers un recueil de 8 pistes, comme autant de mantras fédérateurs. Que retenir de ce projet ? Réponse avec aficia !

De l’intimité à l’universalité

Avant de se plonger dans le bien nommé Aile-P, le nombre de pistes figurant à la tracklist peut légitimement interroger et être une source de frustration. Mais cette nouvelle ère réserve en réalité encore de nombreuses surprises, Zazie ayant confié son souhait de réduire le laps de temps qui s’écoule entre la réalisation des chansons et leur parution. Aile-P pourrait ainsi bien être une conclusion temporaire avant l’arrivée, en 2023, d’un opus enrichi d’une nouvelle salve de chansons.

À travers les nouvelles pistes, c’est une plume engagée et observatrice d’un monde ébranlé que nous donne à apprécier l’interprète de “Je suis un homme”. Pourtant coutumière de la thématique de l’amour, Zazie s’est octroyée une autre manière de travailler afin de panser les maux de notre société. La crise sanitaire, le manque d’amour, l’intolérance, la xénophobie et la morosité ambiante sont autant de sujets phares que l’artiste s’attèle à tordre au cœur de ce disque visant la lumière et l’espoir.

Optimiste et mélancolique à la fois, Zazie martèle des messages universels. “Si le monde a les ailes plombées / On va lui voler dans les plumes” précise-t-elle dans le premier single “Let It Shine” ou encore “Sors de ton lit / Rappelle aux hommes que personne n’est à l’abri / Fais trembler le monde si le monde t’oublie / Soulève-toi” peut-on entendre sur le puissant “Lève-toi” qui gagne progressivement en intensité au fil de l’écoute de la piste. Partant de sensations et d’observations personnelles, l’artiste parvient à les élever pour les faire entrer en résonnance à nos vies plurielles. Et cela avec une sincérité désarmante. Comme quand elle chante le monde et ses différences sur le single évident “Couleur”, un hymne électro vrombissant.

Des mélodies chaloupées

Dans la continuité du prédécesseur d’Aile-P, la chanteuse propose des chansons essentiellement teintées de sonorités synthétiques et planantes. À ses côtés, la réalisatrice, musicienne et désormais acolyte Édith Fambuena qui brille de ses riffs imparables sur le très rock “Gilles” et “Là où je vais”. Nous succomberons aussi inexorablement au sens de la mélodie de Jean-Pierre-Pilot dont les claviers font rage sur l’intense “Ça commence”, jusqu’à l’apothéose d’un arrangement de cordes. Des outros instrumentales de cet acabit, il y en a en revanche peu sur ce disque, hélas. Et sur cette piste, Zazie évoque la dualité de la vie d’artiste, entre les moments sous les feux des projecteurs et les à-côtés et instants de solitude. Mais c’est bien le public qui donne du sens à ce métier.

Zazie joue également la partition de la délicatesse sur “Gravité” et “C’est con, c’est quand”, deux ballades co-composées avec Phil Baron. Frère et sœur cultivent ce goût des ritournelles entêtantes, mélancoliques mais réconfortantes. Les arrangements délicats et plus organiques enveloppant “Gravité” ponctuent des jeux de mots malicieux : “Oui, la gravité, on va l’éviter / Faire mentir Newton / Si nous, pauvres pommes / Sommes bien cloués au sol / ‘Reste nos rires qui s’envolent”. Point d’orgue du projet, le frissonnant “C’est con, c’est quand” mise sur la simplicité à travers un piano-voix sans fioritures exacerbant l’émotion dans la voix de l’artiste. Et finalement, un brin rêveuse, c’est toujours bien l’amour qui prime chez dame Zazie : “Que l’amour peut nous faire du bien / Quand on y pense / Dire que rien qu’un ‘je t’aime’ change tout comme par enchantement”.

