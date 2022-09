Zazie dévoile un EP surprise !

En prélude à la parution de son onzième opus studio, Zazie joue la carte de la surprise en levant le voile sur un EP à découvrir sur aficia !

Le retour de Zazie se précise et c’est une actualité dense qui attend l’artiste dans les mois à venir. Tout en continuant de défendre le single “Let It Shine” qui profite de diffusions honorables sur les ondes, la chanteuse finalise actuellement les enregistrements de son onzième effort qui devrait débarquer dans les bacs au mois de décembre. Jusqu’alors, Zazie avait malicieusement cultivé le mystère au sujet du successeur d’Essenciel mais elle en livre désormais un avant-goût prometteur à travers un EP simplement intitulé ‘L’EP’ et enrichi de quatre pistes, dont le single précédemment cité.

Ces nouveautés apportent ainsi des indications importantes sur ce futur album, à commencer par les compositeurs qui œuvrent aux côtés de l’interprète de “Speed”. Zazie s’est principalement entourée d’Edith Fambuena et de Jean-Pierre Pilot mais travaille également avec Phil Baron, qui avait, entre autres, concocté la mélodie de l’incontournable “J’envoie valser” en 1995. Aussi, le onzième opus pourrait bien s’appeler Vagues nouvelles comme le laisse suggérer un détail de la pochette de l’EP. Nous y apercevons une Zazie rêveuse, tenant un journal titré ainsi et affichant à la une la pochette de la chanson “Let It Shine”.

‘L’EP’ : Zazie panse les peines

C’est une mélancolie palpable qui enrobe les trois nouvelles compositions dévoilées. D’abord avec “Ça commence”, une piste introspective gagnant progressivement en intensité sur une production bien ficelée et mettant en lumière un grain de voix suave. Zazie y évoque sa vie d’artiste, parfois pesante mais elle mesure également sa chance. Celle de retrouver le public en tournée : “Comment se passer / Quand on avance / Sur scène / Et qu’on commence / À jouer / De ces cœurs qui dansent / Comme j’aime / Voir / Vos cœurs qui dansent / Chaque soir / À chaque fois / Mon cœur repart”. Une aubaine, donc, pour la chanteuse qui remontera sur scène à partir de juin 2023 avec un nouveau spectacle voulu plus créatif et qui sera joué dans les festivals mais aussi dans des petites comme des grandes salles.

S’enchaîne alors la ritournelle “Gravité”. Sur une mélodie aérienne, Zazie s’amuse du sens des mots pour puiser de l’espoir dans un quotidien tourmenté. “Oui, la gravité, on va l’éviter / Faire mentir Newton / Si nous, pauvres pommes / Sommes bien cloués au sol / ‘Reste nos rires qui s’envolent” scande avec douceur et apaisement l’artiste. Après 30 ans de carrière, Zazie n’a de cesse de surprendre comme en témoigne “Gilles”. Désarmante, la chanson dresse une liste d’injures et se révèle être l’exutoire idéal des tracas. Plaisir coupable.

Écoutez ‘L’EP’ de Zazie :