Zazie insuffle un nouvel ‘AIR’ vibrant à son répertoire

Avant de repartir sur les routes de la tournée en 2024, Zazie lève le voile sur AIR, un onzième disque dans l’air du temps à découvrir sur aficia !

En fin d’année dernière, Zazie nous avait laissé avec Aile-P, un recueil de huit pistes moins bavardes musicalement qu’à l’accoutumée mais riches en arrangements léchés et saisissantes grâce à une plume frontale invitant tout un chacun à s’interroger sur l’état du monde. Avec un format court peu adapté au marché du disque et laissant de surcroît suggérer la préparation d’une nouvelle salve de chansons, l’artiste n’avait pas rencontré le même succès commercial qu’avec son précédent opus Essenciel emmené par l’imparable “Speed”.

Mais forte de plus de trente années de carrière et d’une grande liberté artistique, Zazie a pu savourer des retrouvailles bouillonnantes avec son public au cours d’un tour de chant donné dans les festivals et les Zéniths en 2023. Et après le Air Tour, l’artiste repartira sur les routes de France, de Belgique, de Suisse et du Luxembourg à compter de mars 2024 pour proposer une nouvelle tournée inédite et plus intimiste baptisée Nouvel Air Tour. Elle fera notamment escale au Grand Rex de Paris le 22 mars prochain. La billetterie est ouverte !

Une artiste à pleine vapeur

Afin d’accompagner cette nouvelle tournée, l’incontournable Zazie dévoile le très attendu AIR, son onzième opus en version intégrale incluant notamment les percutants “Let It Shine” et “Couleur” ainsi que “Comment on fait” co-écrit et co-composé aux côtés de Vianney. Et alors que les deux acolytes cartonnent actuellement avec cet hymne énergique aux stimulantes sonorités pop, véritable ode à la résilience face aux chocs du monde, Zazie fend l’armure sur trois pistes inédites vaporeuses et aériennes.

À l’assaut des cimes musicales, l’interprète de “Rue de la paix” enrichit son disque d’une merveilleuse ballade intitulée “Penser à dire”. Sur cette intense ritournelle en piano-voix ponctuée par des envolées de cordes et quelques riffs d’une guitare électrique planante, la principale intéressée évoque la confusion de l’amour souvent considéré, à tort, comme acquis. L’élan d’amour, Zazie ne le réduit cependant pas à la relation amoureuse et le puise dans le quotidien : “Penser à dire aux gens heureux comme je me réjouis pour eux, oui pour eux / Moi qui dans ce domaine peine un peu / Un peu à la traîne (…) / Je n’ai pas pensé dire « je t’aime » tous les jours (…) / Moi qui le dis sur scène sans gêne sans détour/ Que sais-je au fond de l’amour ?”.

Zazie – ©️ Laurent Seroussi Zazie – ©️ Laurent Seroussi

Un opus mélodieux

Dans un registre plus rock de guitares acérées, l’artiste dépeint la lutte constante pour les droits des femmes sur le nerveux “Est-ce que tout va bien ?”, hymne résolument ancré dans la société actuelle. Avec des modulations de voix plus sombres, Zazie martèle un message fort et légitime, elle qui a su imposer ses choix dans l’industrie musicale. C’est tout en fragilité et en douceur qu’elle referme ce chapitre musical très mélodieux avec “Time to go”, une piste émouvante dédiée à sa fille qui prend son envol, hors du nid familial.

“Tu t’en vas sauter en l’air / Te rouler par terre / Et voir la vie de plus haut / Il faut que j’apprenne à te laisser / Te laisser sauter en l’air / Pour danser légère / Et laisser derrière toi le chaos” chante Zazie sans fard. Si la mélancolie sur le temps qui passe est papable, l’artiste se révèle apaisée pour sa progéniture, qui, dans l’ordre des choses, poursuit sa quête du bonheur. Avec AIR, Zazie propose une mise à nu frissonnante de sincérité. Haut perchée comme sur la pochette du disque, la principale intéressée prend du recul et une inspiration certaine pour s’essayer à un travail d’écriture davantage gorgé de doutes et d’interrogations sur ce monde en constante mouvance.

Écoutez AIR, le nouvel album de Zazie :