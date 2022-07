Zazie, une plume essentielle du paysage musical français

Zazie opère son grand retour avec le single estival “Let It Shine”. Pour l’occasion, aficia rembobine et revient sur les 30 années de carrière d’une artiste aussi “Zen” que “Speed”.

En 2018, Zazie levait le voile sur Essenciel, un dixième opus certifié disque de platine, notamment défendu par l’incontournable “Speed” et son crescendo envoûtant symbolisant un rythme cardiaque qui s’emballe. Un retour sur le devant de la scène qui marquait une nouvelle page dans la carrière de l’artiste puisqu’elle avait changé de maison de disque et de société de management pour rejoindre le label Six & Sept et Hashtag NP, tous deux présidés par Pascal Nègre. C’est portée par le succès que la chanteuse s’élançait alors dans une importante tournée néanmoins mise à l’arrêt en 2020 par la crise sanitaire, avec près de 90 concerts assurés.

Après plusieurs mois d’absence, Zazie a souhaité peaufiné son grand retour avec un seul mot d’ordre, celui de viser la lumière à travers un onzième disque à paraître dans les bacs à l’automne. Ses nouvelles chansons, l’artiste les présentera sur scène à l’occasion d’un nouveau spectacle qui débutera à Antibes les 2 et 3 juin 2023. Mais en prélude à la sortie de son nouvel album et de ce retour scénique attendu, l’artiste révèle “Let It Shine”, un premier extrait musical fiévreux.

Avec ce nouveau single, Zazie lance un appel à l’évasion et au rêve, bien résolue à puiser le positif des expériences douloureuses de la vie. “Oui, la nuit peut bien tomber / Vois-tu la lune qui se lève / Sais-tu que nos rêves peuvent lever des armées” interprète-elle sur une piste profitant d’une rythmique électro-pop pêchue et addictive. En faisant référence à la crise sanitaire, l’artiste s’inspire une nouvelle fois d’un vécu collectif, tâchant de panser nos peines grâce à un hymne fédérateur co-composé avec Edith Fambuena. Portant l’espoir de jours meilleurs, nul doute que “Let It Shine” nous fera danser cet été.

Écoutez “Let It Shine”, le nouveau single de Zazie :

Comme à l’accoutumée, Zazie est créditée à l’écriture et à la composition de ce nouvel titre. Afin de célébrer ce grand retour, aficia vous propose de revenir sur l’impact d’une écriture remarquée dans le paysage musical français !

Une plume habile et poétique

En 30 années de carrière, 10 albums studios écoulés à 5 millions de copies et autant de tournées, Zazie est parvenue à imposer un style unique, entre variété, rock et une pop mâtinée de sonorités électroniques. Auteure et compositrice prolifique, l’artiste fait sensation pour son aisance à manier et jouer avec les mots. Et ses pairs ne tarissent pas d’éloges à son égard. Sans être exhaustif, nous pourrions mentionner Maxime le Forestier la comparant volontiers à une Barbara contemporaine ou Christophe Willem s’amusant de voir en elle Serge Gainsbourg au féminin.

1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2015 2018

Depuis ses débuts en 1992, Zazie a fait de l’amour son terrain de jeu favori, interrogeant malicieusement le couple dans tous ses états. Tantôt trompée à l’âme vengeresse dans “Ça fait mal et ça fait rien” (1998) dont le clip aura été censuré par le CSA à sa sortie, tantôt amoureuse désabusée avec “Chanson d’ami” (1998), “Les contraires” (2013) ou “Perchée” (2015) voire piquante avec “Excuse-moi” (2004), les histoires d’amour sont souvent teintées d’une pointe de pessimisme chez Zazie. Mais pas systématiquement puisque l’artiste a également signé des déclarations poignantes à travers les titres “Sur toi” (2001), “Encore Heureux” (2015) mais aussi la ballade à succès “J’envoie valser” (1995).

Visionnez le clip “Ça fait mal et ça fait rien” de Zazie :

“L’amour / Pour le ressentir / L’amour / Cela va sans dire / Oui, non, encore / En un mot, c’est pas clair / C’est une langue étrangère / Mais qui nous parle, on dirait bien” entonnera-t-elle très justement sur “Haut les mains” (2007) et cela résume bien toute la complexité des sentiments que nous pouvons éprouver. Zazie a néanmoins l’art de ne pas ronronner, injectant toujours de la poésie à ses histoires et jouant avec la musicalité des mots pour proposer des hymnes percutants qui peuvent trouver une résonnance dans les vies de tout un chacun. Et cela, aussi bien que l’on vive une panne de cœur ou une relation fusionnelle et apaisée.

Je me laisse bercer par la musicalité des mots. Ce sont des jeux de mots et de temps en temps je me joue du sens avec délectation Zazie (ONPC, 2015)

Une plume engagée

Au fil des années, Zazie a aussi fait des questions environnementales et sociétales une thématique majeure de sa carrière. Membre active du collectif The Freaks impulsé par le groupe Shaka Ponk, la chanteuse a concocté plusieurs textes forts à l’instar des inclassables “Rue de la paix” (2001) et “Je suis un homme” (2007) dont les messages restent indémodables et trouvent indéniablement un écho dans notre société actuelle. Mais loin de Zazie le souhait d’adopter une posture moralisatrice. Mettant en lumière des constats, elle pose des mots sur des maux, portant l’espoir d’un monde plus juste. Dans “Petroleum” (2015), elle donne ainsi directement la parole à une terre souffrante tandis que “L’addition” (2010) porte un regard alarmiste sur l’égoïsme de l’Homme. Une conscience écologique qui ne date pas d’hier comme l’atteste déjà “Signaux de fumée” (1995) dévoilé dans le milieu des années 90.

Sensitive et attentive aux évolutions du monde, Zazie fait transparaître ses convictions dans ses chansons, comme lorsqu’elle prône la tolérance de l’autre avant le dansant “Tout le monde” (1998) ou l’utopiste “I Love You All” (2015) directement adressé à nos dirigeants en guise d’appel à la compassion. Autre temps fort au début des années 2000 lorsqu’elle met en musique le texte “Adam et Yves” (2001) de la regrettée Joëlle Kopf en faveur de la défense des droits des communautés LGBTQ+ et en particulier des couples homosexuels. C’est un engagement qui sera affirmé dans les mises en images des titres “Un point c’est toi”(1995) et “Slow” (2004). Si les deux chansons mentionnées n’évoquent pourtant pas les relations homosexuelles, le premier clip met en scène une Zazie éperdue d’un homme qui se révèle être gay tandis que le second dévoile un baiser lesbien impliquant l’artiste elle-même.

(Re)Découvrez “Tout le Monde” de Zazie :

Enfin, l’interprète de “Rodéo” (2004) a dédié plusieurs chansons à la cause des femmes. Mettant un point d’honneur à l’idée de s’entourer de femmes sur scène comme dans la composition des équipes l’accompagnant dans le développement de sa carrière, Zazie proposait avec “Aux armes citoyennes” (2001) un texte fort pour le respect des droits des femmes. Plus légères, les pistes “Mademoiselle” (2013) et “Oui-filles” (2015) mettent à l’honneur toutes les femmes, véritables guerrières du quotidien, tandis que “La source” (2018) se révèle être une ode envoûtante à la sororité. “Oui mes sœurs, il faudra / Se frayer un chemin / Comme nos mères autrefois / Pour nos filles demain” entonne la voix si singulière de l’artiste sur une mélodie captivante.

Une plume au service de l’autre

Forte d’une pléiade de tubes à son actif, Zazie est tout aussi connue pour son talent d’écriture mis au service de nombreux artistes de la chanson française. Impossible ici de ne pas mentionner sa collaboration avec Johnny Hallyday. Elle signera notamment pour lui les mots de la chanson “Allumer le feu” (1998) pour l’ouverture d’un concert donné au Stade de France. Patricia Kaas, Hélène Ségara, Julie Zenatti, Pascal Obispo, Axel Bauer, Florent Pagny, Isabelle Boulay ou encore Jane Birkin sont autant de noms prestigieux avec lesquels Zazie a travaillé.

Écoutez “À ma place” d’Axel Bauer et Zazie :

En 2007, parallèlement à la sortie de son album Totem, l’artiste signera par ailleurs l’intégralité des paroles des albums Pomme C de Calogero et Inventaire de Christophe Willem, alors fraichement sacré vainqueur de la ‘Nouvelle Star’. D’autres jeunes talents issus du télécrochet ‘The Voice’, dont Zazie officiera en tant que coach de 2014 à 2018, bénéficieront du talent d’auteure de l’artiste. À commencer par Lilian Renaud et Maëlle, gagnants respectifs des saisons 4 et 8, mais aussi Emmy Liyana avec sa chanson “OK ou KO”, choisie pour concourir à ‘Destination Eurovision’ 2018 dans l’optique de représenter la France au ‘Concours Eurovision de la Chanson’.

En 2016, Zazie co-écrit l’ensemble des paroles de l’opéra rock Le Rouge et le Noir qui voit notamment Côme, Haylen et Yoann Launay, tous trois issus du célèbre télécrochet de TF1, composer le casting. Un exercice nouveau pour la chanteuse phare qui donne à l’œuvre de Stendhal une lecture très contemporaine. Aussi, Zazie a donné de la voix pour de nombreuses causes caritatives. Fidèle de la troupe des Enfoirés depuis 1997, elle est l’artiste féminine avec le nombre de participation le plus important. Marraine du Téléthon en 2017, ambassadrice de la campagne France Stand Up For African Mothers de l’AMREF Flying Doctors depuis 2012, la belle a également écrit le conte musical Sol en Cirque (2003) aux côtés de ses acolytes Vincent Baguian et Jean-Marie Leau, au profit de l’association Solidarité Enfants Sida. Réunissant de nombreux artistes populaires à l’image de Calogero, Alain Souchon et Maurane, le conte mettait en scène des animaux s’improvisant artistes de cirque.

Une plume exploratoire

Zazie dans le rétro, ce sont donc 30 années d’ères musicales qui ne se ressemblent pas et en définitive, l’artiste n’a pas fini de surprendre l’auditoire. Entre une imagerie et des visuels léchés, des mélodies chaloupées, des textes intemporels et une voix davantage éraillée avec le temps, Zazie mène sa carrière comme elle l’entend, avec une liberté de ton désarmante. Cultivant l’image de la bonne copine, un humour désopilant dissimulant pourtant une certaine timidité, l’artiste est “parfaitement et imparfaitement” elle-même. “Variét’ ou pop / Au top ou pas / On dira tout / Tout ce qu’on voudra / Que j’suis bobo / Que j’suis baba” concède-t-elle par ailleurs dans “FM Air” (2008), débarrassée du regard des autres.

Et si son parcours musical n’a pas été exempt de périodes plus difficiles dans les charts, l’auteure-compositrice et interprète traverse les époques, profitant indéniablement de chaque disque enregistré en studio pour se réinventer et explorer de nouvelles facettes, aussi bien dans l’exercice de composition que dans l’écriture et le travail de la voix. “Dans la musique, ce qui est intéressant c’est le chemin, pas le résultat” conclut ainsi souvent la principale intéressée. Par sa plume acérée et son sens du rythme, l’artiste est à l’origine de nombreuses bandes originales de nos vies, jouant aussi bien la carte de l’artiste populaire et consensuelle, que celle de l’artiste écorchée vive et plus sombre comme en témoigne très justement le très abouti Cyclo paru en 2013. Somme toute, une artiste créative et authentique.

Visionnez le clip “Cyclo” de Zazie :