Zazie célèbre nos nuits blanches avec “Let It Shine”

Zazie poursuit les présentations de son nouveau single “Let It Shine” en le parant désormais d’une mise en images déjantée à découvrir sur aficia !

Quatre années se sont écoulées depuis la parution du dixième opus studio de Zazie. Baptisé Essenciel, cet effort résolument pop électro porté par “Speed” et la ballade “Nos âmes sont” avait conquis près de 150 000 auditeurs. Pourtant coutumière d’un retour dans les bacs tous les trois ans, l’artiste a décidé de prendre davantage de temps pour dessiner les contours de son onzième effort actuellement en cours d’enregistrement.

Si peu d’informations ont été dévoilées à ce jour, cet opus devrait s’inscrire dans le sillage de son prédécesseur grâce à des compositions qui mêleront des sonorités organiques et synthétiques. Pour le travail de composition, Zazie réitère également sa collaboration avec Edith Fambuena, bien que d’autres musiciens sont annoncés aux crédits. Mais avant de lever le voile sur le nom et le contenu de ce projet à paraître cet automne, l’auteure-compositrice et interprète poursuit l’exploitation du premier extrait aérien baptisé “Let It Shine”.

Un monde en mouvement

Avec son nouveau single, Zazie livre un hymne positif, résolument convaincue que la lumière resurgit toujours. “Et si l’espoir brille par son absence / Let It Shine / J’ai perdu le sommeil mais t’inquiète / Let It Shine / J’ai gardé le soleil dans ma tête / Et si le monde a les ailes plombées / On va lui voler dans les plumes” scande-t-elle férocement en réinjectant de l’espoir dans nos quotidiens parsemés d’embûches.

Afin de donner un nouveau souffle à “Let It Shine”, l’interprète de “Rodéo” a levé le voile sur une mise en images délirante. Ainsi, en passant outre le caractère anxiogène des insomnies, Zazie laisse surgir le grain de folie la caractérisant pour une virée nocturne qui se révèle jubilatoire. Cette déambulation festive en région parisienne est couplée à des photomontages créatifs et poétiques représentant un monde bien loin de s’endormir.

Visionnez “Let It Shine”, le nouveau clip de Zazie :