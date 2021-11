Un peu plus de deux années après avoir dévoilé un fragment de son premier projet, Gabi Hartmann a finalement levé le voile sur Always Seem to Get Things Wrong, son EP, le 15 octobre dernier. À découvrir sur aficia !

Gabi Hartmann, c’est une interprète mais aussi autrice, compositrice et guitariste parisienne qui puise, en partie, son inspiration dans ses voyages. Voyage, voilà le mot qui résonne si justement lorsque l’on écoute son premier EP, Always Seem to Get Things Wrong, disponible depuis la mi octobre sur les plateformes. Et lorsque l’on regarde son audience sur Spotify, on remarque que ses titres traversent eux aussi le globe : Paris étant la ville comptant le plus d’écoute, elle est suivie par São Paulo, Berlin, Madrid ainsi que Montreal

Un premier EP qui fait voyager !

Ce projet, qui nous emporte pendant près d’une vingtaine de minutes, s’ouvre avec “Always Seem to Get Things Wrong”, le premier single qu’elle dévoilait bien plus tôt, en 2019. Cette notion de voyage est bien présente à travers ce titre, notamment lorsque l’on s’intéresse à sa création. En effet, cette piste a été enregistrée de l’autre côté de l’Atlantique, dans un studio new yorkais, avec Jesse Harris.

Le morceau suivant n’est autre que “I’ll Tell You Something”, le deuxième single qui venait alors confirmer, en septembre dernier, l’arrivée imminente de l’EP. Et quelques jours plus tard, Gabi Hartmann offrait à son titre une nouvelle dimension en proposant cette fois, une version acoustique, aussi douce qu’hypnotique.

D’une piste à l’autre, les multiples influences que l’artiste a collecté au fil de ses aventures se ressentent et nous permettent un réel voyage musical. Dans “Coracao Transparente”, on retrouve des sonorités chaudes, probablement rapatriées du Brésil, où Gabi Hartmann y est restée quelques temps pour ses études…

Alors que la chanteuse nous fait part de sa mélancolie dans “Je n’apprends rien”, elle utilise aussi sa voix d’artiste pour exprimer et dénoncer le sort des migrants qui tentent de fuir leur pays par la mer avec un texte puissant, qu’elle nomme simplement “La mer”…

À noter que Gabi Hartmann présentera ses titres en live le 25 novembre et 16 décembre au Duc des Lombards, à Paris !

Découvrez, le premier EP de Gabi Hartmann :