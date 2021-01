Gad Elmaleh livre son premier album ‘Dansez sur moi’

Verdict

On ne dansera pas sur Dansez sur moi, c’est certain. En revanche, on pourra l'écouter à côté d'une cheminée, à feu doux. On est loin du résultat espéré, Gad Elmaleh (et ses invités) confirme auprès du public qu'il est malgré tout un artiste bourré de talents ! En soit, Dansez avec moi n’est pas révolutionnaire. Musicalement, c’est très linéaire et peu adapté à au grand public et encore moins au jeune public. En revanche, c’est un projet inattendu, une réelle prise de risque. C’est osé et Gad Elmaleh saura trouver un public très branché jazz.