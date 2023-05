La renaissance de Loïc Nottet avec le poignant ‘Addictocrate’

Le chanteur belge de 27 ans signe son grand retour avec un nouvel album dans les bacs. Après son dernier opus en 2020 Sillygomania, Loïc Nottet revient et se livre dans son nouveau projet Addictocrate. aficia a décrypté pour vous sa dernière création.

Loïc Nottet a annoncé le 20 avril, sur ses différents réseaux sociaux, la sortie de son prochain album entièrement en français, Addictocrate, le 26 mai. En plus de l’annonce de ce nouvel opus, l’artiste a dévoilé en vidéo, un titre, du même nom que l’album. Les premiers fans ont rapidement réagi dans les commentaires et n’ont pas caché leur joie face à cette surprise ! Le belge a également révélé plusieurs dates pour sa nouvelle tournée Addictocrate Tour. Certains ont d’ailleurs eu la chance, d’assister en avant-première au Addictocrate Tour, fin avril. Ils ont alors pu découvrir, l’ensemble de l’album et la toute nouvelle scénographie qui l’accompagne.

Trois titres avaient déjà été publiés avant la sortie de son troisième album : “Mélodrame”, “Je t’haine” et “Danser”. Le nouveau projet de l’artiste est composé de 13 tracks, soigneusement rangés dans un ordre particulier. Il avait d’ailleurs précisé sur les réseaux sociaux : “J’ai toujours à cœur de choisir l’ordre des titres avec soin afin que, comme une histoire qui défilerait dans vos oreilles, les chapitres se suivent sans pour autant se ressembler”.

Un album comme renaissance

Après de nombreux mois de travail, Loïc Nottet a voulu marquer un renouveau avec ce nouvel opus. À travers ce projet, l’artiste a mêlé plusieurs sonorités et genre musicaux. On peut par exemple parler du morceau “Perfection”, entièrement instrumental, où l’on trouve des notes de piano et de cordes classiques. Certains tracks ont plus des sonorités urbaines comme “Mélodrame”. En effet, ce troisième album a été conçu avec Prinzly, un célèbre beat maker, d’où les connotations urbaines. Le natif de Charleroi a ainsi voulu combiner toutes ses influences musicales. Avec cet album, Loïc Nottet s’est livré à cœur ouvert.

Nous nous persuadons que notre vie n’est guidée que par notre volonté, comme si cette volonté n’était pas influencée en permanence par nos sentiments…

Addictocrate décrit entre autres ces différentes parties de nous qui nous poussent à agir ou pas, parfois même sans que l’on sache vraiment pourquoi …. Loïc Nottet

Dans cet album il évoque son adolescence, les sentiments de nostalgie et d’amour ainsi que les angoisses que peuvent traverser les jeunes. Le chanteur a souhaité faire un opus qui lui ressemble. Son projet s’ouvre avec le titre “Addictocrate”, un texte particulièrement poignant. Il se dévoile, en ne cachant rien à ses fans et avec une volonté de se confier à eux. Loïc Nottet va notamment aborder son enfance à travers le titre pop “Danser” où il confie la stigmatisation qu’il a subi plus jeune puis l’affirmation de soi à travers la danse. Elle lui a permis de s’explorer et de forger son caractère.

“Révérence” est une ballade piano voix. Dans ce titre, le belge parle de l’envers du décors du romantisme et du sentiment amoureux. Les sonorités électroniques de “Trouble fête” ou “Envie” proposent une véritable délivrance. Loïc Nottet se libère et oublie les bonnes manières ! Un album de qualité tant au niveau de l’écriture que de la musique ou des capacités vocales de l’artiste.

Découvrez Addictocrate, le nouvel album de Loïc Nottet :