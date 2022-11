Loïc Nottet opère sur grand retour sur “Mélodrame”

Loïc Nottet s’apprête à nous livrer son 3ème album, entièrement enregistré en français. En guise de mise en bouche, il dévoile le morceau “Mélodrame”, à découvrir sur aficia.

Loïc Nottet est prêt à revenir sur le devant de la scène avec un nouveau projet. Après un long moment d’absence, il sort du silence pour nous proposer un nouveau morceau dans la langue de Molière. Mais avant d’évoquer ce titre, revenons sur sa déjà riche carrière. Tout commençait pour lui en 2014 lorsqu’il passe les auditions à l’aveugle de The Voice Belgique (partie wallonne) avec succès. En effet, il atteindra la finale du concours.

Cette aventure va lui permettre de représenter son pays à l’Eurovision en 2015. Il finira à la 4ème place avec son tout premier single “Rhythm Inside”, dont la chorégraphie est imaginée par ses soins. Alors en pleine préparation de son 1er disque studio, il est repéré par la production de Danse Avec Les Stars France. Bien qu’il soit totalement inconnu du public français, il remporte haut la main la saison 6 aux côtés de la danseuse Denitsa Ikonomova. Ses prestations d’anthologie resteront gravées et notamment celle sur “Chandelier” de son idole Sia. Ce contemporain est aujourd’hui la vidéo de DALS (tous pays confondus) la plus vue au monde : 106 millions de vues.

Riche de cette exposition chez nous, il lance la puissante ballade “Million Eyes” fin 2016. Le titre bénéficiera d’un incroyable succès radio. Puis l’excellentissime “Mud Blood” arrive juste avant la sortie de son 1er album Selfocracy (disque d’or) en 2017. Il faudra attendre 2020 pour voir arriver Sillygomania, son 2ème opus. Plus confidentiel et risqué, ce dernier aura malheureusement moins de succès et a été plusieurs fois repoussé. Il sort finalement en 2020, en plein COVID.

Un retour dans la langue de Molière

Cependant, Sillygomania va laisser apparaître des touches de français. Son poignant titre “Mr/Mme” va finir par avoir un succès sur la durée. Il encourage Loïc Nottet à continuer à écrire en français. De ce fait, son 3ème album sera entièrement chanté dans notre langue. Il y est également promis un formidable mélange entre classicisme et modernité. Le français permettra également des textes plus directs et donc forcément plus introspectifs. Ce opus marque une collaboration avec le producteur Prinzly (Damso, Disiz…).

Et cette collaboration avec un producteur rap s’entend donc sur “Mélodrame”, qui est un formidable titre, très complexe dans sa structure. En effet, cette influence rap est présente à travers un beat récurrent mais aussi par le phrasé. Sur les couplets, les paroles tombent brutalement dans un chant presque parlé. Tout ceci est habillé de violons absolument transcendants. Le piano tient également une place importante, rendant le tout très mélancolique. La promesse de mélange de styles est tenue. Les refrains sont épiques, l’artiste se lançant dans des prouesses vocales de haute voltige.

Le texte est dur, riche de vocabulaire, et est illustré par une chorégraphie puissante laissant une grande place au contemporain (la danse de prédilection de l’artiste). Loïc Nottet y évoque ses démons et ses inquiétudes. Les costumes sont imaginés par lui-même et la vidéo est captée au théâtre de Wallonie, à Liège. Ce lieu accentue toute la magnificence de l’œuvre général, car oui, il s’agit surtout d’une œuvre à apprécier dans sa globalité.

Découvrez “Mélodrame” de Loïc Nottet :