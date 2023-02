Clip : Loïc Nottet préfère “Danser” que jouer au foot !

Après “Mélodrame”, c’est avec “Danser” que Loïc Nottet se dévoile un peu plus, en français. Il prend toute la place sur le parquet sur un thème qui lui est cher, le harcèlement. Plus d’infos sur aficia.

9 ans après les auditions de ‘The Voice’ en Belgique puis l’Eurovision qui s’est offert à lui, et enfin le titre “Million Eyes” qui l’a révélé, Loïc Nottet est de retour sur le devant de la scène, en français s’il-vous-plaît ! Ce retour a tout d’abord été amorcé à l’automne dernier avec “Mélodrame”, annonçant clairement le virage de l’artiste.

Désormais, nous découvrons “Danser”, un titre à l’extrême opposé du premier extrait, produit par Prinzly (Damso, Hamza, Disiz), ce qui explique ces connotations urbaines. Dans ce morceau, il s’agit clairement de lâcher prise artistiquement parlant, bien que dans le fond, on parle bel et bien d’un sujet complexe à mettre en chanson, à savoir la stigmatisation et le harcèlement subit par un jeune garçon qui préfère danser que jouer au foot : “Tu peux m’insulter même me cogner, si ça te console, je te laisserai m’abimer”, chante-t-il.

Mais Loïc Nottet n’a pas à avoir peur. Multi casquettes (réalisateur, chorégraphe, danseur…) il se défend brillamment à travers un art qu’il maîtrise à la perfection, à savoir la danse. Bref, vous allez le comprendre, “Danser” est un petit bonbon qui se mange sans faim où il mêle modernité et classicisme. C’est osé !

Découvrez “Danser”, le nouveau single de Loïc Nottet :