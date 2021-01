Nitsh : songes et poésie avec ‘Horizon’

C’était l’un des projets à ne pas rater en 2020, le bel Horizon du rappeur Nitsh. Suspendu entre rêves et réflexions, cet EP de cinq titres apparaît comme une véritable bulle d’introspection poétique. Durant les dix-huit minutes de voyage qui le composent, les songes s’emparent du son, pour le plus grand plaisir de nos tympans !

C’est le 30 octobre 2020 que le rappeur nous a confié Horizon, un EP de 5 titres aussi sombres qu’éclairants, aussi subtils que complets. À son écoute, nous sommes transportés au plus près des méandres humains, au cœur d’une production millimétrée. Nul ne sait qui se cache derrière le micro, mais peu importe, l’univers de Nitsh ne s’apprécie pas via les subterfuges de l’apparence…

Élévation

Si une chose est frappante à l’écoute d’Horizon, c’est son écriture et ses messages. En seulement cinq titres, l’artiste réussit à peindre le visage de l’Homme. Décrivant tantôt ses faiblesses et ses dépendances, ses tourments et ses oppositions. Faisant souvent référence à des concepts philosophiques tels que le besoin, le sujet, ou encore la raison, l’oeuvre nous met face à des questions qui nous ont toutes et tous un jour concernées.

Je sais que je ne veux plus te confier mon bonheur. Je ne sacrifierai pour rien ma paix intérieure Regarder

Si l’EP laisse grande place à l’amour et ses travers notamment avec “T’oublier” et “Dire”, c’est aussi la conscience et l’existence qui sont évoquées avec “Toucher” et “Regarder”. Nitsh clame la vie et ses enjeux par une écriture intimiste et en dehors de tout jugement. Il ne donne pas de solution, mais nous propose simplement de voir au-delà, de comprendre au mieux celui qu’on oublie trop souvent : nous-même.

Une oeuvre musicale à part entière

Car résumer Horizon uniquement à ses messages serait une erreur, il est important de souligner l’important travail artistique qui se cache derrière cet EP. Courts-métrages, univers visuels, anonymat, Nitsh soigne son esthétisme et sa graphique. D’un air spatial, cette image nous transporte à merveille dans le monde des idées et des possibles, fidèlement incarné par l’écriture de l’artiste.

Dis moi que tu me casseras pas la tête que tu me laisseras sur ma planète Dire

Musicalement, le tout est aussi précis qu’unique. Les prods jouent de reverb et d’échos pour amplifier un message à résonance. Le mix est osé, allant du murmure à la topline colérique et distordue. On se surprend même à s’abandonner à une phrase complètement isolé du reste. Horizon s’installe ainsi clairement comme l’aboutissement de Surface, son projet précédent. L’univers est désormais installé, les auditeurs que nous sommes ne peuvent que rêver d’un futur album…

Découvrez Horizon de Nitsh :