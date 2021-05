En octobre 2020, nous avions eu l’occasion de vous présenter Rallye, cette alliance musicale de 4 amis d’enfance qui offrait alors “Theoreme”, un titre qui annonçait l’arrivée d’un EP. Et c’est aujourd’hui qu’ils dévoilent ce premier projet : L’Âge d’or, à découvrir sur aficia.

Composé de 5 pistes dont deux inédites, L’Âge d’or nous emporte, pendant un peu moins d’une vingtaine de minutes, au cœur de l’univers musical bien marqué de Rallye. Totalement auto-produit, cet EP en distribution sur le label Pias a été créé au cours de ces deux dernières années.

Après cette période faite d’expérimentation, de remise en question et de rencontres, le groupe confie, ce vendredi 28 mai 2021, l’entièreté de son travail au public.

Voyage à travers des sonorités rock mêlées à une pop psychée !

Revenons quelques mois en arrière, en octobre 2020. C’est à ce moment que Rallye offre le premier extrait de L’Âge d’or. Le groupe mise alors sur le titre “Theoreme” et ce choix n’est en aucun cas dû au hasard ! En effet, ce morceau qui dessine les contours du projet a été le premier à être composé. Alors envisager une autre piste pour la présentation de ce disque n’était pas possible.

Il était important pour nous que cette chanson soit la première à aller à la rencontre des gens car c’est la première pierre, l’origine de nos expériences musicales. Rallye

Bien qu’il ait été créé très spontanément, “Theoreme” a été retravaillé à de nombreuses reprises avant de satisfaire totalement l’ensemble du groupe. Une fois le juste équilibre musical trouvé, il a fallu se concentrer sur le texte qui est lui aussi venu naturellement. Très simplement, les artistes évoquent à travers cette chanson un sujet souvent exploité dans la musique : la rupture amoureuse. Afin de parfaire ce premier titre, le groupe a pu compter sur l’expertise de Krampf qui a apporté sa touche, tout en restant fidèle à l’univers déjà ancré.

On découvrait ensuite “FlowerGirl”, un titre qui nous permettait alors de distinguer un peu plus les couleurs de L’Âge d’or. Cette fois, on relève un côté plus solaire et lumineux. C’est d’ailleurs un simple et court extrait, tout droit venu d’Espagne qui en est à l’origine. Très attaché à la nature, le groupe s’en est inspiré pour l’écriture des paroles et en partage sa vision de celle-ci : à la fois simple mais si puissante, inspirante, ressourçante tout en étant éphémère…

Une nouvelle avancée dans l’“Univers” de Rallye

“Univers”, le troisième extrait dévoilé en mars dernier confirmait la direction artistique de cet EP : des productions qui varient entre le rock psychédélique des années 60 et 90 et la pop-rock. Particulièrement dans ce morceau, la musique domine, à tel point que le refrain ne contient pas de texte ! Rallye, c’est aussi ça : oser !

Après ces 3 premiers extraits, l’heure est venue pour Rallye de partager l’entièreté de leur projet. On découvre ainsi “Auguste” et “Easyrider”. Assez surprenant, le titre “Auguste” qui sonne comme une véritable ode à l’amitié dévoile une facette moins explosive du groupe, mais conserve néanmoins l’identité musicale sur laquelle est fondée L’Âge d’or.

Pour marquer la sortie de cet EP de 5 pistes, Rallye propose l’illustration vidéo d’“Easyrider”. Comme pour “Theoreme”, c’est Kevin Elamrani qui met en images ce roadtrip. Direction des sites naturels comme les Gorges du Verdon ainsi que les Monts d’Ardèche. Une véritable représentation de la course contre la montre que procure le titre. En clair, c’est un voyage musical et visuel assuré !

Découvrez L’Age d’or, le premier EP de Rallye :