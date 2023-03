SAAN : l’artiste solaire et spontané nous livre ‘Haza’, son premier EP.

Le 25 mars est un grand jour pour SAAN, l’artiste dévoile son premier EP Haza. aficia est revenu sur sa carrière, son single “Jouet” et son EP dans une article-interview !

Son titre “Jouet“ sorti le 9 mars nous reste en tête. Il faut dire que SAAN sait jouer autant avec les mélodies que les rimes. C’est ce qu’il nous explique, “c’est naturel, l’exercice de rime vient au fur et à mesure quand je compose. C’est souvent le moment pur de la création qui va faire naître l’idée et la couleur du morceau.”

Celui qui décrit son parcours musical de “totalement archaïque, aléatoire” finit aujourd’hui par raconter avec nostalgie ses années de créations et de collaborations dans sa chambre, à Chartres. Aujourd’hui, c’est à Paris, dans des studios d’enregistrements que l’artiste qui est aussi ingénieur du son travaille. . Il faut dire qu’avant d’assumer l’idée d’être un artiste, SAAN a travaillé et continue d’ailleurs d’accompagner dans la production musicale des artistes comme Kikesa et VSO car il a “toujours aimé enregistrer et produire pour d’autres artistes.”

Dans un registre pop, la fraîcheur de sa voix et de son flow se met à contribution de son art. Avec “Jouet“ le dernier single en date, l’artiste originaire de Chartres lève les voiles sur l’amour. Ici, l’artiste “s’est servi du thème de l’amour pour expliquer les actions impossibles dans la vie. C’est l’histoire d’un gars qui joue avec le feu, avec une personne qui est déjà en couple. Sans mettre en avant la tromperie parce que ce n’est pas le but de cette chanson, c’est plus pour mettre en avant le fait qu’il y a plein de choses qu’on ne fait pas et on se laisse attraper par notre quotidien. On joue beaucoup avec le feu. On revient toujours au point de départ, on a trop honte de vouloir changer de vie, prendre d’autres décisions. Quand on ne contrôle pas sa vie, on finit par devenir des jouets”.

Quant au clip, SAAN nous plonge au cœur d’un décor autant minimaliste que lumineux. On le voit évoluer au sein d’un groupe ressemblant à des automates : gestes répétitifs, inexpressifs… Ce qui ne m’empêche pourtant pas de tisser un lien avec l’une d’entre elles. S’enchaînent alors des scènes de déboires amoureux où la désillusion prend finalement le dessus.

Découvrez « Jouet » de SAAN :

Haza : Un EP de 6 titres mélanco-loré (mélancolie / coloré)

Haza, un titre d’EP qui attise la curiosité par sa sonorité et son originalité. Si l’on va à la source, Saan nous explique : “C’est une expression que je me suis un peu appropriée, ça vient d’un mot en arabe, ‘zahr’ et qui veut dire “la chance”. Cette carrière qui débute avec un premier projet aux sonorités colorée est le fruit de beaucoup de passion, de travail et donc de chance, “quand tu oses des trucs dans la vie, il t’arrive des choses magnifiques.”

Un 6 titres que SAAN a expérimenté et surtout créé depuis maintenant 3 ans. Une durée parfois longue pour certains artistes mais nécessaire pour lui : “Ce projet n’a pas du tout le visage que j’imaginais, il est beaucoup plus honnête et joli grâce aux rencontres, à la signature chez Capitol (Universal)”. Il y chante l’amour sous toutes ses formes. En y ajoutant un brin de nostalgie et des touches ensoleillées, SAAN se place comme un artiste actuel qui a tout pour plaire.

La prochaine étape pour l’artiste : la scène. Un espace qu’il vit comme une expérience et qu’il souhaite le plus unique possible. Musicien depuis l’enfance, SAAN ne compte pas délaisser ses instruments au détriment d’une bande son, “j’aime ce côté organique et création sur scène avec des synthés, des guitares, des claviers…”. Un concert surprenant qui pourrait donc se préparer dans les quelques mois, années pour le jeune artiste qui n’a pas fini de nous surprendre !

Découvrez Haza de SAAN :