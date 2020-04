VSSVD : faut-il écouter leur EP ‘Rouge’ ?

VSSVD, dévoile la suite de leur aventure avec l’EP Rouge. Amour instable, hybridité musicale, le quatuor réinvente son esthétique tout en poésie. Mais que contient précisément le projet ? Réponse avec aficia.

Après nous avoir conté l’histoire de Sabrina en 2014, et initié à l’Hypertendresse en 2016, VSSVD change de cap avec Rouge. Cet EP en 6 titres, est un laboratoire, un tableau à mille facettes. Tantôt spleen, cris de rage ou ballade musicale, c’est un travail millimétré que nous offre le groupe.

Va-t’en je t’aime

Dur de passer à coté, l’amour s’annonce comme thème principal de l’EP, une certaine Bonnie semble se cacher derrière tout ça… Mais le projet ne se contente pas de présenter une histoire, il va peindre tous les visages de ce sentiment. La colère, le besoin de reprendre le dessus, sont décrits dans les morceaux “rouge” et “mollo”, tandis que tristesse, regrets et nostalgie vont s’emparer de “bonnie” et “crépuscule”. Enfin, “06.99” conclut l’album dans un texte qui décrit une vie, une journée, les bruits de la ville.

Pour toi j’ai navigué en eaux troubles

J’ai braqué depuis j’ai la mort aux trousses ‘bonnie’

Ce qui est effrayant dans ce projet, c’est sa précision. En seulement 6 titres, l’amour, la colère, le besoin de reconnaissance et le quotidien sont exprimés, et ce, via différents styles de rap, de l’égo trip à la ballade. Tout auditeur peut s’identifier à une phrase, une émotion, Rouge déborde d’humanité. Dans ces textes, une fraction de vie est décrite, c’est prenant et poétique. De plus, la musicalité du projet est en parfaite harmonie avec les émotions véhiculées.

J’ai vu le vent tourner, j’ai pas géchan pour autant ‘mollo’

Une musique pour appuyer les mots

Deuxième atout de l’EP : sa musique. Unique et diversifiée, l’impression d’être dans un film, nous est parfois donnée. Dans des morceaux comme “crépuscule” ou “dernier souffle”, on entend des respirations, la rythmique suit l’histoire. Parfois, elle s’efface pour laisser place aux mots, d’autres fois, elle va accompagner les syllabes. Après chaque banger, l’interprète semble reprendre son souffle en interlude, pour de nouveau conter son vécu. Tous ces détails, rendent l’immersion, totale.

Pour ce qui est des instrus, on sort des codes. Des solos sont accordés à la prod pour certains titres, batterie, clavier, sampler et saxophone s’emparent de l’oeuvre. L’univers se dévoile autant par ses mots que par ses notes. On voyage entre rap français, américain, trap et électronique. Cela n’est pas étonnant, un hydre de collaboration et de personnalités se cache derrière l’œuvre.

Un univers enrichis

La poésie de l’EP Rouge s’est vue démultipliée par ses collaborations. Le groupe à misé sur les différences et les identités, pour créer un rendu unique. La création d’une œuvre interactive, les clips, la photographie, tout a été confié à de jeunes artistes. Cette confiance et ces échanges se ressentent dans ce rendu qui profite réellement d’une identité, grâce à son aspect hybride. Rouge est un achèvement, un projet réfléchi et transparent.

Découvrez Rouge, le nouvel EP de VSSVD :