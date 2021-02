YNDI : son premier EP ‘Introduçao’

Le 22 janvier dernier, Yndi révélait Introduçao son premier EP. Un triptyque acoustique de huit minutes qui nous emmène tout en subtilité aux confins du Brésil. Un projet dépaysant et joliment imagé, dont aficia te fait la visite guidée !

Yndi, artiste de 22 ans venue du Brésil, est sans aucun doute un nom à retenir en ce début 2021. Après s’être prêtée à la performance Colors en début d’année, elle fait le choix de l’EP nommé Introduçao pour se dévoiler au monde. Une balade acoustique au format trois tableaux, également disponibles sous la forme d’un clip éponyme. Net, pur et intimiste, Yndi nous plonge tout en musique dans un univers feutré et international.

Musicalement envoûtant

Du long des huit minutes de l’œuvre, il n’y est pas un instant, pas un morceau qui abandonne cette atmosphère chaude et envoûtante. L’instrumentale accompagne la voix maîtrisée de Yndi par des notes feutrée aux influences brésiliennes, françaises et même espagnoles. L’aspect acoustique sublime le tout par une interprétation intacte et talentueuse. “Dia de Carnaval” est un murmure guitare intime, “Amazona” un chant hommage international et “Novo Mundo” une porte de passion ouverte sur l’avenir…

Introduçao est une balade intime, qui présente l’univers de son artiste avec justesse. On y arpente la sensibilité, le besoin de découverte ou encore l’envie de se retrouver avec soi-même. Mais si vous n’étiez pas encore transporté après l’avoir écouté, la mise en images du projet devrait achever de vous convaincre.

Triptyque coloré

Guitare à la main l’artiste se confie. Trois ambiances défilent, trois couleurs habillent le clip de Introduçao qui illustre entièrement l’EP. On y découvre en images une sensibilité importante, une concentration pour la note juste. C’est simple, aérien et efficace. Son Colors l’avait déjà confirmé, mais Yndi avance de réels atouts pour la version live et acoustique. C’est un régal qui ne promet que du bon pour les concerts et réalisations à venir..

Découvrit l’EP Introduçao en intégral via son clip présentation :