Charts : Chappell Roan brille avec “Good Luck, Babe!”

Chappell Roan prend de plus en plus d’ampleur dans le paysage musical mondial, et ce sans aucune réelle promotion. Découvrez son morceau “Good Luck, Babe!” sur aficia.

Chappell Roan est un nom sans doute inconnu pour la plupart d’entre vous. Pourtant, il faut à tout prix se pencher sur sa musique. L’artiste américaine propose une synth-pop/dark-pop crépusculaire inspirée des années 80. Ses titres sont sublimes, très riches en instruments, avec une voix haut perchée. Ils sont très travaillés, d’une extrême qualité et avec une production imparable. Impossible de zapper un de ses titres. Si on peut apporter une comparaison (bien que Chappell Roan ait son style bien à elle), elle se situe quelque part entre Fleetwood Mac, Kate Bush et Florence + The Machine.

L’artiste a déjà sorti un 1er album absolument fascinant, en indépendant en plus. Nommé The Rise And Fall Of A Midwest Princess, il est très coloré, pop, accrocheur. Aucun titre n’est à jeter, tant l’ensemble est cohérent et concluant. Sorti en septembre 2023, il a eu un succès critique inégalable. Le Rolling Stone Magazine le considère comme l’un des meilleurs albums de 2023. Elle est également très impliquée dans la communauté LGBT+ et propose à des drag-queens de faire ses premières parties. Ses concerts sont d’ailleurs de véritables prouesses vocales et esthétiques.

Un nouveau single qui fait grand bruit

Il y a pile deux mois, Chappell Roan a proposé le premier titre d’un nouveau chapitre. Ce morceau se nomme “Good Luck, Babe!” et ne cesse de monter dans les charts depuis. Il faut dire que c’est l’un des meilleurs morceaux pop sorti ces dernières années. C’est aérien, perché, mélodique et cinématographique. Impossible de s’en lasser. Elle y inclut quelques aspects rock et les violons (décidément très à la mode) nous cueillent et viennent chercher des sensations rarement produites à l’écoute d’un morceau. L’artiste y parle d’hétérosexualité obligatoire, décrivant une femme qui essaye de nier ses sentiments romantiques pour une autre femme.

La chanson dépasse déjà les 140 millions d’écoutes sur Spotify. Elle ne cesse de grimper dans les charts britanniques et y est actuellement #20, après un meilleur classement #18. Elle se classe #43 aux USA. Le titre se place #26 des écoutes mondiales sur Spotify. C’est évidemment dans les pays anglosaxons que son succès est le plus percutant. “Good Luck, Babe!” est classé dans les top 50 irlandais, canadiens ou encore australiens.

Mais la sortie de son nouveau single a provoqué un engouement exponentiel pour son album sorti 1 an plus tôt. En effet, les écoutes de l’artiste ont bondi de 500% depuis février sur l’ensemble de son catalogue Spotify. Ce dernier est ainsi #10 des écoutes aux USA ou encore #18 au Royaume-Uni, ce qui est remarquable pour un disque de plus d’un an. De fait, le magistral “Red Wine Supernova” est classé #87 des charts britanniques et le très décalé “Hot To Go” #82.

Découvrez “Good Luck, Babe!” de Chappell Roan :

Hélas, le nouveau single n’a pas encore de clip. Nous vous conseillons de visionner celui de “Red Wine Supernova” pour mieux vous imprégner de l’univers musical de l’artiste. Chappell Roan se produira le 3 septembre 2024 au Bataclan de Paris, mais le concert est déjà complet.