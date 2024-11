Charts : Gracie Abrams séduit le monde avec “That’s So True”

Gracie Abrams navigue tout droit en direction d’un tube mondial avec “That’s So True”. aficia décrypte pour vous ce talent et ses performances.

L’année 2024 aura été une année très riche pour la pop, en particulier féminine. En effet, celle-ci a vu exploser Sabrina Carpenter, éclore Chappell Roan et a révélé Gracie Abrams. Ces 3 noms, quasi inconnus l’an dernier, se sont inscrits en quelques mois dans le paysage musical mondial. Leur point commun ? Proposer un ligne directrice et éditoriale très forte et très identifiée(fiable). Sabrina Carpenter et Gracie Abrams ont bénéficié d’une autre exposition dont tous les nouveaux artistes rêvent : avoir l’approbation et le soutien de Taylor Swift. La superstar est capable à elle seule de décider de l’avenir d’un artiste par un simple post Instagram ou par une simple invitation sur scène.

Un succès instantanée

La rédaction d’aficia ne va pas vous mentir. Nous avons eu du mal à comprendre la hype autour de Gracie Abrams à la sortie de son 2ème album The Secret Of Us. Cependant, nous reconnaissons un talent et une empreinte vocale indéniable. Le tout est doux, mélancolique, léger et sensible. Mais l’album entier manque de variété. Enfin du moins, à sa première écoute. Peut-être que notre tempérance était aussi liée à beaucoup de similitudes avec certains disques de Taylor Swift (les premiers et les acoustiques). Les deux artistes partagent d’ailleurs le titre “Us”. Car The Secret Of Us fait parti de ces disques qui, comme un bon vin, prennent en saveur et en panache au fil de sa maturation. En somme, plus nous l’écoutons, plus nous s’y attachons. Et du coup, plus nous y sommes sensible.

Et le public ne s’y trompe pas puisque certains titres de l’album ont été classés dans les top 50 des gros marchés (USA, Royaume-Uni, Scandinavie …) et ce, sans réelle promotion. La magie d’internet et des bonnes relations. Le très bon single “I Love You, I’m Sorry” a été un tube en sous-marin et atteint aujourd’hui ses meilleures performances avec un top 4 au Royaume-Uni ou un top 17 des titres les plus écoutés sur Spotify. Il est d’une réussite et d’une sensibilité folle. Le naturel de l’artiste et de la vidéo qui accompagne le titre nous fait fondre. La plupart des morceaux de cet album laissent échapper une douceur et une mélancolie amplifiées par l’usage de guitares acoustiques lumineuses. Bref, aficia revoit sa copie et vous encouragent à plonger les mains jointes dans ce disque raffiné.

Découvrez “I Love You, I’m Sorry” de Gracie Abrams :

Une réédition et, finalement, un immense hit

La machine s’emballe à nouveau depuis le 18 octobre à la suite d’une réédition de ce disque. Instantanément, un titre percutant de cette dernière a pris le lead, au point de truster les premières places des charts. Il s’agit de l’excellentissime “That’s So True”. Gracie Abrams passe du mid-tempo au up-tempo. Et ça change tout. Le morceau voit éclore des percussions puissantes qui rendent la guitare acoustique encore plus raisonnante. La chanson est extrêmement entêtante, s’emballe, un peu comme le succès de la chanteuse américaine. Cette nouvelle version de The Secret Of Us en fait le 5ème album le plus écouté au monde sur Spotify.

Et Gracie Abrams aura eu la chance de décrocher des #1 en cette pré-période de hit de Noël qui vont invisibiliser tous les succès naissants. En effet, “That’s So True” est d’ores et déjà #1 des charts au Royaume-Uni. C’est également le titre le plus écouté sur Spotify avec Royaume-Uni, aux Etats-Unis mais aussi en Australie, en Belgique ou en Autriche. L’Allemagne, les Pays-Bas ou encore la Norvège lui offre un top 3. Comme à son habitude, la France est à la traîne avec un timide #84 (mais les rotations radios commencent à démarrer). Le titre a pris 34% d’augmentation d’écoutes sur une semaine

Forte de 34 millions d’auditeurs sur la plateforme suédoise, Gracie Abrams voit son titre #5 des écoutes mondiales. Chez la concurrence Apple, même son de cloche. Enfin, pour être tout à fait complet, les requêtes Shazam la place #16 à l’échelle mondiale. Elle sera de passage en France à l’Accor Arena le 27 février 2025, belle preuve de son influence naissante. Et l’artiste présente une incroyable prestance et maîtrise en live (cf vidéo suivante). C’est un des meilleurs live qui nous est été donné d’écouter cette année.

Découvrez “That’s So True” (Live At Radio City Music Hall) de Gracie Abrams :