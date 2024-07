Charles laisse parler son cœur sur ‘Plan A’

Verdict

S'il arbore un prénom plutôt commun et populaire en France (et pas que !), Charles se révèle pourtant bien singulier. Il le prouve aisément à travers son premier EP ‘Plan A’ qui musèle les standards actuels, parfois sans saveurs, calibrés uniquement pour les réseaux sociaux au profit d'un ensemble très cohérent dont la fraîcheur, le romantisme et la poésie sont les maîtres mots. Il effeuille des émotions pures et sincères sur des chansons soignées qui trouveront à coup sûr un écho auprès du public. Avec une signature vocale identifiable, Charles explore les voies musicales et convainc sur des nappes pop organiques, digne héritier d'une variété française fédératrice. Un artiste complet en somme que nous vous invitons à suivre de très près.