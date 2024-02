Puggy est de retour avec l’EP ‘Radio Kitchen’ 

Ce vendredi 26 janvier, Puggy revenait avec un nouveau projet de six titres. Dessus, on y retrouve entre autres Yseult qui a posé quelques lignes en français. Découvrez l’EPRadio Kitchen sur aficia…

On se souvient de Puggy avec des titres tels que “Lonely Town”, “When We Know” ou “How I Needed You”. Après quasiment 8 ans d’absence sans le moindre album studio, le groupe revient et montre qu’il a évolué musicalement parlant. Et ça déménage !

© Victor Pattyn

Passant d’artistes pop/rock, Matthew, Romain et Ziggy sont devenus des tout terrains de la musique. Pour preuve, c’est dans leur cuisine (servant de laboratoire musical) qu’ils ont confectionné 6 nouvelles chansons pour former un EP baptisé logiquement Radio Kitchen. On y retrouve d’ailleurs “Never Give Up”, l’un des succès de cette rentrée de janvier 2024, mais aussi “Lost Child” en duo avec Yseult. Et ça, pour une surprise, c’est une surprise !

Hormi la piste d’intro, l’EP démarre d’ailleurs tambours battant avec “Numbers” et ses cuivres efficaces et contemporains. C’est d’ailleurs ce que l’on saluera peut-être sur cet EP, où certes, la patte Puggy est peu reconnaissable, mais le groupe a évolué de par ses sonorités plus modernes, et surtout taillés pour le live ! Ils ne font pas dans la démesure et terminent l’album comme il l’ont commencé avec l’entêtant “Sad Enough”. Six nouveaux morceaux qu’on a vraiment hâte de découvrir cet été en festivals. Il seront en effet à l’affiche sur quelques dates…

Découvrez Radio Kitchen, le nouvel EP de Puggy :