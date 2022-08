Les Francofolies de Spa : le grand récap’ !

Du 20 au 23 juillet dernier, aficia a déposé ses valises en Belgique à l’occasion du festival Les Francofolies de Spa. On vous emmène au cœur de ces 4 jours 100% musique !

C’est une première pour aficia ! Nous avons franchi la frontière française afin de nous rendre chez nos voisins belges, et ce, dans le cadre des Francofolies de Spa. Un festival dont nous avons eu l’occasion de couvrir en intégralité, du 20 au 23 juillet. C’était d’ailleurs la première fois que des journalistes français étaient conviés à vivre l’événement !

Un peu de contexte !

Cette année, le festival des Francofolies de Spa fêtait son 27ème anniversaire. L’édition 2022 était aussi un grand retour après plusieurs perturbations, dont la pandémie et les dramatiques intempéries d’il y a un an. Habitants, professionnels, artistes et tous les acteurs de cet événement ont donc vécu des retrouvailles fortes, émouvantes et libératrices !

Direction la programmation

4 jours de fête, vous vous doutez bien que de nombreux artistes y ont participé. Évidemment, à chaque jour sa tête d’affiche. Et c’est la scène Pierre Rapsat, située sur la Place Royale qui a accueilli ces noms. Parmi eux, Calogero, l’habitué des Francos de Spa aka Marka, Vianney mais aussi MC Solaar, la reine Typh Barrow ou encore le duo Delta, Clara Luciani, Grand Corps Malade…

On vous parle de la grande scène Pierre Rapsat, mais elle n’était pas la seule à accueillir tout un panel d’artistes. En tout, le site proposait 4 espaces, dont celui cité quelques mots plus tôt. Non loin de là, Claire Laffut, Henri PFR, Aprile, Black M, Feu! Chatterton, Fally Ipupa ainsi que Cœur de Pirate, Mosimann, ont, entre autres, performé sur la scène Proximus.

Le but d’un festival, c’est aussi d’apporter une visibilité et un rayonnement nouveau aux artistes plus ou moins identifiés, et de fait, offrir au public des découvertes musicales. C’était l’objectif des scènes Sabam (Charles, Lubiana, Saule, Catastrophe, Noé Preszow, Jali…) et Bonsai (Saskia, Terrenoire, Tim Dup, The Terminal, Olive, Mélanie Isaac…), une large sélection de talents dont nous avons déjà pu mettre en lumière sur aficia.

Lorsque l’on s’intéresse à la programmation complète de ces 4 jours, la présence majoritaire d’artistes belges est notable. Charles Gardier, co-directeur des Francofolies de Spa, que nous avons pu rencontrer, puis écouter un peu plus tard lors de la conférence de presse “Bilan” en explique la raison. La major partie des artistes qui devaient fouler la scène des francos en 2020 ont été reprogrammés, même s’ils n’étaient plus tout à fait au cœur de l’actualité. Un choix assumé par Charles Gardier, et une décision que l’on salue au passage !

Ce qui nous a marqué

En 4 jours, nous avons eu le temps de voir, découvrir, retrouver, entendre et apprécier de nombreuses choses. Voici ce qui nous a marqué !

Premièrement, nous avons beaucoup aimé l’ambiance conviviale qui régnait durant l’ensemble des festivités. Nous avons croisé des milliers de festivaliers (130 000 au total) qui nous ont bien rappelé où nous étions. Les belges se sont montrés chaleureux, fidèles à leur réputation donc.

La disposition des 4 scènes nous a, elle aussi, emballé. Il était aisé de se déplacer sur le site et d’assister aux nombreuses propositions musicales. Après avoir discuté avec plusieurs personnes, notamment les chauffeurs des Francofolies, les avis divergent cependant. Il y a quelques années, la grande scène était située sur la Place de l’Hôtel de Ville et certains préféraient cette formule. De notre côté, même si nous n’avons pas connu ce format, nous sommes totalement conquis par cette disposition qui mêle praticité et convivialité sur le site !

En parlant de convivialité ! Moment très touchant et fort à la fin du concert de Clara Luciani : l’arrivée d’une grande partie des bénévoles sur la scène Pierre Rapsat, évidemment tous acclamés par l’immense foule.

Calogero et sa joie communicative d’être sur scène nous ont aussi marqué et ému !

La proximité de Vianney et le temps accordé à son public à la sortie de sa conférence de presse.

Un public familial où toutes les tranches d’âge étaient présentes. Un réel plaisir de voir toutes ces personnes unies dans un moment musical comme celui-ci.

Enfin, Mosimann a lui aussi retenu notre attention. Il a cloturé cette 27ème édition avec un set explosif, et a, à son tour, convié Grand Corps Malade sur scène. Puis ils ont finalement été rejoints par l’ensemble de l’équipe de l’artiste Suisse. Un instant authentique !

Nos Coups de cœur en live !

→ Cœur de Pirate, pour son émotion et sa force d’interprétation.

→ Sam Faye, pour sa musique hybride et sa générosité.

→ Pierre de Maere, pour sa présence scénique et le partage avec son public.

→ Ykons, pour son amour de la musique et pour son univers qui nous rappelle Imagine Dragons.

Clap de fin pour Les Francofolies de Spa !

Nous terminerons cet article en disant que nous avons énormément appris durant ces 4 jours. Notamment sur la façon de travailler qui est assez différente de la France. Un peu déstabilisant au début où nous, français, avons pour habitude de tout milimétrer, mais finalement tout s’est passé au mieux et nous avons vécu ce moment musical de la plus belle des manières. À tous les amoureux de musique, nous vous recommandons vivement de vivre Les Francofolies de Spa. Il parait en plus que l’on devient vite addict…

La dernière phrase de notre papier est réservée pour une mention spéciale et des remerciements aux personnes qui ont permis la réalisation de cette couverture médiatique. Entre (beaucoup d’) autres, Ivica Mamendy (Visibles Agency), Marc Radelet, Dominique Lefebvre et toutes les personnes passionnées croisées durant ce séjour belge !

🖊 & 📸 : Elise Dezecache