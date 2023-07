Les Déferlantes 2023 : Un concentré d’artistes mythiques (Rosalia, Sting, Indochine…) !

Rosalia, Indochine, Sting, Bigflo & Oli, Shaka Ponk… Les Déferlantes ont mis les petits plats dans les grands cette année pour la 16ème édition du festival, à Barcarès. On vous raconte !

C’est le festival que l’on attendait à la rédaction pour sa programmation riche en superstar et ce lieu, Barcarès qui nous faisait saliver. Il faut dire qu’assister à un festival les pieds dans le sable, le coucher du soleil en décor et avoir un énorme bateau (Le Lydia) implanté comme espace VIP, ça nous donnait fortement envie. Résultat, nous n’avons pas été déçus !

120 000 festivaliers en 4 jours !

Durant 4 jours, du 6 au 9 juillet, Barcarès a accueilli pour la première fois le festival les Déferlantes. Un changement de lieu contrairement au 15 autre édition qui a causé tout de même quelques frayeurs et mécontentements mais dont on retiendra une excellente organisation autant à l’extérieur (navettes, parking, sécurité), qu’à l’intérieur du festival. Au total, ce sont 120 000 festivaliers venus profiter des activités et des concerts présentés sur les 4 scènes du festival (Blue Stage (MainStage), Yellow Stage (2nd MainStage), Scène DJ, Scène Tropical Secte). Un moyen de célébrer l’été, les diplômes obtenus et les vacances !

Une programmation mixte et colorée en vedette musicale

Rosalia, Indochine, Sting, Damso, Bigflo et Oli, Lomepal, Louise Attaque, Shaka Ponk… La liste est longue pour décrire les artistes qui se sont succédé sur les deux scènes principales de 19h à 2h du matin. Les enchaînements étaient tellement fluides que l’on en avait même oublié de s’hydrater et de se nourrir sous cette chaleur écrasante. Une diversité des styles, des générations et des ambiances qui peut surprendre mais qui montre une nouvelle fois la belle diversité de l’industrie musicale. Si au fond de la fosse, l’ambiance était plus à la curiosité et aux échanges avec son groupe d’amis, le centre et le premier rang étaient motivés, sans relâche ! Parmi les + 30 artistes programmés, on en retient quelques-uns..

Nos coups de coeur

Bigflo et Oli

Évidemment, impossible de passer à côté du show de nos chouchous Bigflo & Oli. Les deux frères sont passés après Rosalia et ont réussi à faire tenir la tension et l’excitation d’une fosse qui luttait sur ce 4ème jour de festival, à 23h30. De l’énergie à revendre, du partage et un concert aussi agréable visuellement qu’en termes de musicalité. Du Live et des arrangements qui ont littéralement mis le feu à Barcarès !

Sting

On connaît les classiques de son ancien groupe Police et on avait (vraiment) hâte de chanter à haute voix. Un artiste mythique qui n’a pas lâché sa guitare et son sourire pour donner au public le meilleur de sa musique. Une union forte qui s’est fait ressentir dans la foule, intergénérationnelle qui fait plaisir de voir et surtout à entendre.

Shaka Ponk

On nous avait prévénus que Shaka Ponk était un groupe à ne pas rater tant la folie du concert et l’énergie pourrait nous mettre à terre. C’est chose faite ! Entre les monstrueux pogos, les 20 choristes sur scène qui donne une véritable allure à la scénographie, le duo qui joue de leur alchimie et de leur voix pour proposer quelque chose d’exclusif, nous avons adoré ! Le rock se reinvente, nous donne du plaisir et nous fait sauter de joie.

Rosalia

Rosalia était aussi de passage à Barcarès avant de terminer sa grande tournée Motomami dans quelques jours. Un show millimétré qui a fait venir du monde (le seul soir complet) à tel point qu’il était compliqué d’y voir quelque chose. Face à ce problème, il était temps pour nous de monter sur la grande roue pour y faire un petit tour. Un moment suspendu qui nous a permis de surplomber la fosse, noir de monde et se rendre compte de l’impact que la chanteuse espagnole connaît depuis déjà quelques années. Durant 1H15, elle enchaîne les hits, chante avec émotion, danse avec brio entouré de ses multiples danseurs. Surprenant et audacieux comme un show à l’américaine !

Quelques points que l’on retient…

Évidemment, aficia prête un oeil particulier à la découverte et aux nouveaux talents. Malheureusement sur cette édition des Déferlantes, il nous manquait quelques talents émergents qui auraient pu brandir avec fierté la MainStage. Les têtes d’affiche se sont enchaînées, très populaires et familiales (Indochine, Soprano, David Guetta, Bigflo et Oli), mais aussi plus de niches (Scorpions, Alt-J, Pomme, Gazo, Damso).

Un festival que nous recommandons pour la programmation solide et accessible, les activités diverses et la bonne organisation qui a permis d’éviter les bouchons, les attentes trop longues et les insécurités !

À l’année prochaine !