Rétrospective en musique des grands moments cinématographiques à la Salle Pleyel !

Les 25 et 26 mars, la Salle Pleyel accueillera un orchestre symphonique qui jouera les plus grands morceaux musicaux du cinéma. On t’en dit plus sur aficia…

Tout comme en musique, le septième art déborde de classique. ‘Titanic’, ‘Forrest Gump’, ‘Harry Potter’ ou encore des œuvres plus récentes telles que ‘A Star is Born’, ‘Joker’ et bien d’autres ont probablement dû apparaître sur vos écrans. Si certaines scènes de ces longs métrages peuvent être marquantes, c’est parfois la musique qui retient l’attention du spectateur. Un élément clé offrant de nouvelles perspectives à l’image, aidant à contextualiser une scène ou intensifiant certains moments de l’action…

De plus en plus, une attention particulière est portée à la musique qui participe à l’habillage d’une réalisation cinématographique. Et ce ne sont pas les certifications des bandes originales qui montreront le contraire. En 2018, la bande originale du succès qu’a été ‘A star is born’ a fait partie des 10 meilleures ventes d’album à l’échelle mondiale. Un succès également concrétisé par plusieurs récompenses, notamment celle de la Meilleure chanson originale aux Oscars et au Golden Globe. En clair, la musique se montre comme un véritable élément indissociable d’une réalisation cinématographique.

Hans Zimmer, le compositeur incontournable du cinéma !

Parmi ceux qui font vivre en musique ces œuvres cinématographiques, on retrouve Hans Zimmer, compositeur allemand de naissance puis naturalisé américain par la suite. Dans le milieu du cinéma, il apparaît comme l’une des figures emblématiques de cet univers artistique. D’abord remarqué avec la musique du film ‘Rain Man’ sorti en 1989, Hans Zimmer s’est finalement très vite fait une place dans le milieu. On lui doit notamment les bandes sons de ‘Thelma et Louise’ en 1991, ‘Le Roi Lion’ en 1995 (qui lui vaut de multiples récompenses telles qu’aux Golden Globe où il reçoit le prix de Meilleure musique de film, Meilleure musique aux Oscars…). On le retrouve également aux commandes de la musique de ‘Mission : Impossible 2’ et ‘Gladiator’ en 2000. Plus récemment, on a pu entendre son travail à travers les films ‘Dunkerque’ mais aussi ‘Dune’, sorti en salle fin 2021.

Fervent de cinéma et de musique, la Salle Pleyel vous attend !

Les 25 et 26 mars prochains, la Salle Pleyel de Paris raisonnera au rythme d’un orchestre symphonique qui offrira, en live, les plus beaux moments du cinéma, en musique ! Dans un premier temps, le vendredi 25 mars, la Salle Pleyel ouvrira ses portes à tous les admirateurs de l’univers ‘Harry Potter’. Chorale, orchestre symphonique, solistes et même invité de marque qu’est Chris Rankin investiront le lieu pour vous emporter dans ce monde unique qu’est celui d’‘Harry Potter’.

➡ Rendez-vous ici pour acheter vos billets

Inévitablement, on y retrouvera les plus grandes compositions d’Hans Zimmer. Le rendez-vous est donné le samedi 26 mars, à partir de 15h. Pendant plus de deux heures, revivez les émotions de ses multiples films à travers la performance dun orchestre symphonique et d’un chœur qui l’accompagnera.

➡ Rendez-vous ici pour acheter vos billets

Hans Zimmer, mais pas seulement…

Le même jour, mais à 20h cette fois, l’orchestre symphonique vous replongera au cœur des films ‘Le Seigneur des Anneaux’ et ‘Le Hobbit’. Surprise ! Sean Astin, l’artiste ayant interprété le rôle de Sam sera présent dans la salle. En même temps que le public, il vivra ce moment musical suspendu et grandiose !

➡ Rendez-vous ici pour acheter vos billets