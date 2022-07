Tarik en interview : 5 sons de sa vie avec Jacques Brel, Imagine Dragons…

Tarik, révélé dans la 10ème édition de ‘The Voice’ dévoilera à la rentrée son 1er album appelé Ça pourrait être pire. Nous lui avons demandé sa bande son qui l’inspire au quotidien pour aficia.

Talent issu de la dixième saison de ‘The Voice’, Tarik a marqué le cœur des Français avec des interprétations puissantes et tout en émotion. On se souvient de reprises mémorables lorsqu’il reprenait “Le déserteur” de Boris Vian ou “Je suis” de Bigflo & Oli.

À seulement 22 ans, Tarik s’apprête à publier son premier album baptisé Ça pourrait être pire qui sortira le 16 septembre prochain. À cette occasion, nous lui avons demandé ses inspirations de tous les jours, ceux qui l’ont fait devenir qu’il est, à travers 5 sons qui ont marqué sa vie…

Les 5 sons de la vie de Tarik :

Le titre qui a été un élément déclencheur dans le choix de ton parcours professionnel ?

Je pense immédiatement à “Je m’voyais déjà” de Charles Aznavour. C’est une histoire qui me parle, qui me fait écho. C’est peut-être cette chanson que j’ai découverte petit qui a mis dans mon inconscient l’amour pour la scène et qui m’a mis la puce à l’oreille.

Un morceau d’un artiste qui t’inspire au quotidien ?

Sans hésiter, Jacques Brel. C’est le plus grand conteur d’histoires de tous les temps et sans doute le plus grand interprète de tous les temps. Il raconte tellement d’histoires différentes dans ses chansons. C’est ça qui m’inspire énormément. J’espère reprendre ça avec mon univers, mes envies. Jacques Brel est celui qui incarne vraiment l’Artiste avec un grand A. Si je devais choisir une chanson qui me bouleverse, c’est “Ces gens-là”. Avec cette chanson, il incarne vraiment un personnage, il décrit une histoire, un contexte, une vie, un paysage, il t’emmène dedans, dans son univers. Il se livre comme peu d’artistes se sont livrés sur cette Terre.

Une chanson que tu aurais aimé écrire ou chanter ?

Ah oui, j’en ai une ! C’est “Le temps qui reste” de Serge Reggiani. Certains ne sauront pas qu’il s’agit d’un auteur et interprète français de l’ancienne génération de la variété française. Il fait partie selon moi des plus grands interprètes de tous les temps, juste après Jacques Brel (sourire). Il a écrit une chanson, une sorte d’ode à la vie qui est juste magnifique, tellement simple et émouvante à la fois. C’est cette simplicité, cette justesse d’écriture que je recherche aussi. C’est mon but.

J’ai cru comprendre que tu appréciais beaucoup Grand Corps Malade. Est-ce qu’il y a un titre de sa discographie en particulier que tu as beaucoup écouté ?

Un titre de Grand Corps Malade qui me touche beaucoup, c’est certainement “Saint-Denis”, parce qu’il décrit la ville dans laquelle j’ai grandi, comme lui. J’y ai vécu mes plus belles années d’enfance et d’adolescence. C’est un morceau qui est encore en moi aujourd’hui. C’est peut-être aussi ce qui m’a fait prendre conscience que le slam existait, même si j’en faisais pas du tout à l’époque où j’en écoutais. Je pense que c’est ce titre-là.

Un morceau qui te rend particulièrement fort, où tu te sens invincible ?

(Rires) C’est dur mais c’est vrai. On a tous un morceau qui nous booste. C’est une chanson d’Imagine Dragons qui s’appelle “Warriors”, la bande originale d’un jeu vidéo. C’est un morceau très puissant qui donne vraiment envie d’avancer !

Découvrez “Ça pourrait être pire” le dernier clip de Tarik :