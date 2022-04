Berywam : les 5 morceaux de leur vie

ENFIN ! Le premier album de Berywam est disponible ! Nous avons rencontré le groupe de beatbox et lui avons demandé de nous donner les 5 morceaux de leur vie…

Champion de France puis champion du monde de beatbox… rien que ça ! Les Berywam dévoilent enfin le fruit de plusieurs années de travail avec No Instrument, leur premier album. Beatness, Rythmind, Wawad et Beasty, les quatre membres du groupe dégainent un album de 14 titres, organique, efficace et toujours en beatbox. Un album somptueusement préparé et qui montre tout l’étendue du talent du groupe.

A cette occasion, nous avons demandé à Berywam qu’il nous donne leur 5 morceaux de leur vie. Place à l’interview !

Berywam, l’interview

1 Le morceau qui vous a révélé au grand public ?

“Beginning”, c’est le morceau qu’on a fait à ‘America’s Got Talent’, qu’on a joué partout. C’est le titre qui a nous a révélé sur les réseaux sociaux. C’est notre plus gros buzz Internet de l’époque ! On le retrouve à la fin de l’album !

2 Un morceau à vous qui réunit toutes vos cultures ?

C’est une question très difficile étant donné qu’on a toujours essayé d’avoir une direction bien précise pour chacun des morceaux. On a pensé à avoir une cohérence sur l’ensemble de l’album. “The Fifth” est peut-être la chanson qui nous met le plus d’accord de l’album. Il n’y a qu’une seule culture, c’est le hip-hop, c’est clair, c’est précis. On vient tous les quatre du hip-hop. Mais honnêtement, c’est l’album qui représente le mieux l’ensemble de nos cultures, ce n’est pas qu’un seul titre.

3 Le titre le plus fort de votre discographie ?

“Beriddim” sans aucun doute ! Ecoutez pourquoi !

4 En référence à votre nom d’album (No Instrument), un titre sans instrument que vous auriez aimé composer ?

“Don’t Worry Be Happy” de Bobby McFerrin. On aurait tellement voulu le créer. Ca parait extrêmement simple aux yeux du public, mais il a dû bien se faire chier pour que ça paraisse simple et très efficace, mais que tout le monde valide à 100%. C’est difficile de faire valider des trucs mainstreams à l’unanimité auprès de puristes !

5 La collaboration phare de l’album ?

Elles ont toutes un sens pour nous. On a la chance d’avoir 5 collaborations sur l’album. Pour nous, celle qui représente la discipline et qui colle à la thématique de l’album, c’est “The Fifth”, le feat avec Rahzel. Peut-être que beaucoup de gens ne le connaissent pas. Les puristes hip-hop et les trentenaires connaissent forcément mais c’est la légende vivante mondiale.

C’est peut-être l’un des acteurs et piliers principaux du mouvement hip-hop dans les années 90. C’est une fierté de l’avoir sur l’album. On s’est déjà croisé sur des événements beatbox, c’est nous qui avons fait la démarche pour l’avoir. Donc c’est symboliquement très fort de l’avoir !

Berywam nous parle encore davantage de l’album No Instrument en vidéo :