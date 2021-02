À l’occasion de la sortie de la sortie de son nouveau EP Marée Haute, le duo Blanche vient de nous parler de son projet. aficia a posé 5 questions à Blanche !

15 ans qu’ils se connaissent ! Le duo de “pop marine”, comme il aime si bien se faire définir, Blanche revenait en novembre dernier avec un mini-album de sept titres : Marée Haute. Dessus quelques titres singuliers, dansants, festifs… à l’image du groupe que nous avons interviewé pour en savoir plus sur lui, sa musique, ses projets à venir ! Attention, raz-de-marée à l’horizon !

Blanche : l’interview…

On vous présente comme les successeurs de Therapie Taxi. Quels sont les grandes similitudes et les grandes différences entre vous et eux ?

C’est une comparaison élogieuse car Therapie Taxi est un groupe talentueux avec une super énergie. Ce qui pourrait s’apparenter à des similitudes avec eux est le fait qu’on essaye, au maximum, d’avoir des titres fédérateurs. Les structures des leurs morceaux sont simples, efficaces sans ‘chichis’. C’est ce qui nous plait aussi. Notre producteur trouve aussi qu’un de nos points communs est nos coupes de cheveux ! La différence notoire entre Thérapie Taxi et nous est que, pour l’instant, on n’arrive pas à remplir l’Olympia 😁.

Quel lien vous unis et cela vous rend-il plus fort pour faire de la musique ?

Le lien qui nous unit est une grande amitié depuis de nombreuses années. Les gens pensent que nous sommes frères, mais non, seulement de très bons amis. Cela fait presque 15 ans que nous nous connaissons et nous avons partagé beaucoup de choses tous les deux. Cette amitié témoigne d’une grande sincérité également. Je ne sais pas si l’on peut dire que cela nous rend plus fort pour faire de la musique mais en tout cas c’est un avantage. On se connaît très bien, on sait se parler, on sait déceler les doutes même quand ils ne sont pas explicites. Lors des concerts, quand il était encore possible d’en faire, on aimait partager ce moment fort. Cela nous aide aussi à surmonter notre trac avant de monter sur scène.

De quelle manière pensez-vous pouvoir vous démarquer ?

C’est difficile de se démarquer aujourd’hui lorsque l’on fait de la musique. Beaucoup de groupes sont très talentueux. Je pense que l’important est de rester sincère, faire une musique qui nous correspond, que l’on aime créer, jouer et sans chercher forcément à tout prix à se démarquer. S’il fallait trouver quelque chose, on dirait que le traitement des voix sur cet EP donne une couleur particulière à nos morceaux. C’est ce qui nous démarque, peut-être, dans le paysage actuel de la Pop Française.

On a l’impression que vous recherchez un équilibre entre des textes de qualités et une production millimétrée. Quel temps consacrez-vous à la production et au texte dans chacune de vos chansons ?

C’est vraiment très variable, cela dépend. Chaque titre n’a pas pris le même temps de création mais généralement les prods nous demandent plus de travail. Il y a la composition et l’arrangement mais surtout la recherche des sons et textures. Mais nous aimons bien que ce soit instinctif, même si cela reste toujours perfectible on ne veut pas passer 15 jours sur un son de kick. Il faut que cela reste fluide et spontané. Pour l’écriture, une fois que l’on a trouvé une idée de texte et une amorce ça peut dérouler hyper vite.

Des projets à venir pour cette année 2021 ?

On aimerait que 2021 soit une belle année. On a sorti notre EP en 2020 et, malheureusement, nous n’avons pas pu le défendre sur scène. La scène est très importante pour nous, on fait passer beaucoup de choses en live et nous accordons une très grande importance à cela. Ce que l’on peut nous souhaiter serait donc de remonter le plus vite possible sur scène. Nous allons sortir un EP de remix dans quelques mois pour continuer à faire voyager les titres du disque. Nous commençons également à écrire de nouveaux morceaux. On va partir s’isoler en Bretagne quelques temps pour composer des nouveaux titres, pour s’imprégner de cette ambiance qui régit nos titres et qui nous inspire.