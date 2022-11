Dorely dévoile “Demain sera meilleur », un premier album en plein cœur de ses pensées ! aficia lui a posé 5 questions pour en apprendre plus…

Après le hit “Où que tu sois” et dernièrement “Thérapie”, l’artiste Dorely a dévoilé le 4 novembre dernier son premier album Demain sera meilleur. Une hymne à la vie, à l’espoir de demain et à la persévérance. Le tout portée par des histoires d’amour, des constats sociaux et personnels… À cette occasion, nous avons pu rencontrer l’artiste qui nous partage avec joie les coulisses de son projet !

Découvrez l’interview ‘Flash’ de Dorely :