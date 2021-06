Vous avez dit artiste décalé ? aficia est allé à la rencontre de Felixita à l’occasion de la sortie de son premier EP baptisé Esquisses, une artiste complètement barge !

Elle avait déjà attiré nos regards l’année dernière avec les singles “Nunuages” puis “Belle”, laissant présager la sortie d’un premier EP, initialement prévu en octobre 2020. Mais tout vient à point à qui sait attendre, le premier EP de Felixita arrive ce 25 juin 2021.

Au programme : beaucoup de folie, une musique auto-produite, un univers à la fois onirique et rempli d’amour… Felixita part pourtant d’un simple piano-voix pour composer et travaille ensuite les arrangements. Une artiste que l’on avait hâte d’interroger à l’occasion de la sortie de son premier EP intitulé Esquisses, récemment promu par le single “J’aime les gars”, réinterprétation du célèbre tube de Jacques Dutronc…

Felixita : l’interview…

Bonjour Felixita ! Peux-tu nous présenter ton projet et ton premier EP qui arrive ce 25 juin prochain ?

Ici Felixita. La bande son pour la nouvelle vie, ça s’appelle Esquisses, ça arrive le 25 Juin. Dedans il y a du cinéma, des cascades, et on n’a pas oublié le love !

Felixita, c’est un bout de femme authentique ou un personnage ?

La question de l’authentique c’est so 2012. Même la plus plastifiée des instagirls, qui fait genre elle est en Première alors qu’elle s’assoit en 45B comme tout le monde, elle est incroyable. C’est un engagement de soi de se faire belle, c’est pour soi, c’est pour les autres. Je m’amuse avec les caméras, avec la 3D, avec les cascades parce que c’est interesting et j’espère parce que ça vous amuse aussi, c’est du vrai travail, de vrais risques et de vrais moments vécus, comme les fesses de Kylie. On a tous vraiment besoin de love ! On a tous vraiment besoin d’un monde qui chante !

De quelle façon travailles-tu sur ton projet ?

Je dessine, je pianote et puis on essaie d’aboutir avec les copains. Le secret c’est d’arroser généreusement chaque étape de pâtisseries.

Tu sembles être pas mal écouté à l’étranger aussi quand je regarde les commentaires sur tes réseaux sociaux, non ?

On a même découvert une version karaoké en japonais de “Nunuages” 😀. Ce serait le rêve de faire des concerts là bas !

Es-tu du genre à regarder les statistiques autour de ta musique ? J’ai comme l’impression que plus le temps avance, plus tu fais des streams… plutôt bon signe non ?

Ma grand-mère et les copains sont hyper à l’affût. Mais en ce moment c’est plus concentration sur la baignade et les prochaines chansons.