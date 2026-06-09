10 moi avec Inês Ribeiro

À l’occasion de la sortie de son premier EP, nous avons rencontré Inês Ribeiro avant qu’elle monte sur scène lors de son concert à la Bellevilloise . Nous en avons profité pour lui poser 10 questions.

À seulement 22 ans, Inês Ribeiro s’impose comme l’une des nouvelles voix prometteuses de la pop française. Entre mélodies pop, textures électroniques et écriture à fleur de peau, elle construit un univers sincère où chaque émotion trouve sa place. Elle a récemment dévoilé son premier EP et si ça répond ? , confirmant une identité artistique déjà forte et singulière.

L’interview 10 moi de Inês Ribeiro :

Salut Inês ! Peux-tu te présenter rapidement pour les lecteurs d’aficia ?

Moi c’est Inês Ribeiro, j’ai 22 ans. Je fais de l’électro pop avec des textes un petit peu intimistes. Je viens de sortir mon tout premier EP qui s’appelle et si ça répond ?

Comment tu te sens depuis la sortie de ton premier EP ?

En réalité, je me sens hyper soulagée. Au début j’étais très stressée et maintenant je me dis que c’est fait. J’avais besoin de franchir le cap d’une grande sortie comme celle-ci pour comprendre que c’était la vie qui m’attendait afin de pouvoir continuer mon chemin et sortir les choses sans réfléchir autant qu’avant.

À quel moment as-tu compris que la musique prendrait une place importante dans ta vie ?

La musique occupe une place très importante dans ma vie depuis que je suis toute petite, depuis toujours. J’ai fait plein de castings, de scènes… Du jour au lendemain j’ai laissé le truc mourir parce que j’ai commencé à écrire. Je me suis dit que c’était trop intime pour être révélé au public. Un jour, j’ai compris qu’en tant qu’auditrice d’autres artistes, cela me faisait beaucoup de bien d’établir un rapport avec eux. Je me suis demandé pourquoi je me retenais alors que je pouvais aussi faire du bien aux gens. C’était comme un besoin, alors je me suis lancé.

Quel morceau a été le plus difficile à sortir pour toi et celui qui est venu plus naturellement ?

Le plus difficile c’était “22”, sans aucun doute. Je pense que le reste de mes chansons renvoient des émotions plus passées, qui existent encore aujourd’hui mais m’impactent moins. “22” est beaucoup plus actuel. Donc ça m’a fait peur de la sortir mais j’en suis très contente. Elle m’a permis d’enlever un tabou sur les sujets que j’évoque dedans.

Et pour la plus facile, je pense que c’était “anonyme”. C’est un titre qui existe depuis un petit moment maintenant. C’est une chanson positive et je ne me voyais pas sortir un EP où on s’imaginait que j’étais juste quelqu’un de triste alors que pas du tout … Dans la vie de tous les jours, je suis une fille hyper rigolote et j’avais envie que les gens ressentent que j’étais une femme remplie d’amour.

Est-ce qu’il y a eu une réaction du public ou d’un proche qui t’a particulièrement touchée ?

En vrai, il y en a eu énormément. J’avais un peu l’inquiétude que mes proches ne me suivent pas, de me retrouver toute seule parce que j’ai commencé la musique depuis tellement longtemps. Et là, je me suis dis “maintenant que le rendez-vous est posé, est-ce que mes proches seront là ?” et personne n’a manqué au rendez-vous. Ca m’a suffi pour chialer et me dire « ok les gens étaient prêts avant que je le sois et ils sont encore là aujourd’hui ». Rien que ça c’est quelque chose qui me touche.

Est-ce qu’il y a des choses que tu arrives plus facilement à dire dans une chanson que dans la vraie vie ?

Le fait d’aimer, d’avoir peur d’aimer… J’aime énormément les gens mais j’ai beaucoup de mal à le verbaliser. Je le montre différemment, notamment par des actions et des geste. Mais beaucoup de fois dans ma vie, j’ai senti que ce n’était pas assez. Et c’est vrai qu’en musique, c’est beaucoup plus simple pour moi et même pour les gens en face, c’est pris avec plus de sincérité. Maintenant que c’est sur les plateformes, tout le monde est au courant que je les aime.

Tu es plutôt team en studio ou team sur scène ? Et pourquoi ?

J’ai envie de dire team studio parce que c’est le moment où je suis isolée avec mes émotions. Donc oui je pense que je vais dire team studio pour le côté un peu psychologue à moi même. Mais j’ai aussi envie de dire team scène parce que je commence vraiment à y prendre goût. Ça prend du temps mais petit à petit je m’y sens vraiment à l’aise et je commence à ressentir tout ce que je cherche. Je pense que c’est une question de temps et que la scène est entrain de prendre le dessus sur le studio progressivement. Si je dois répondre au présent, je dirai team studio.

Qu’est-ce que tu ressens juste avant d’entrer sur scène, pendant le concert, puis en sortie de scène ?

Avant de monter sur scène, j’ai terriblement peur. J’ai peur parce que je me dis que les gens vont me voir et que c’est cette image de moi que je vais leur laisser. Quand je rentre sur scène, au début je suis stressée, je tremble. Après, je rentre dans le mood et j’y reste tout le long. Et en sortant de scène, je respire et je me dis que c’était trop bien.

Qu’aimerais-tu que le public retienne en écoutant ton projet ?

Comme mes textes sont très intimes et que je fais de la musique aussi pour moi autant que pour les gens, je pense que j’aimerais bien que les gens retiennent que je suis une fille qui est ok avec ses émotions, même si j’y travaille toujours. J’aimerais aider les autres, non pas en me posant comme exemple ou un modèle à suivre, mais en montrant qu’il ne faut pas avoir honte de ses émotions, qu’il est important d’accepter ce que l’on ressent et de le verbaliser comme on peut.

As-tu un objectif que tu aimerais atteindre ?

J’aimerais me trouver une petite communauté qui me ressemble, avec principalement des femmes hypersensibles avec des traumas et qui se battent tous les jours. Il est nécessaire qu’elles apprennent progressivement à comprendre qu’elles sont belles et fortes.