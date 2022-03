Nitsh en interview : “Avec Nu, je me suis libéré, j’avais envie d’être pleinement compris”

Nitsh est de retour. Depuis le 11 février, son nouvel EP Nu danse dans nos tympans. L’artiste y aborde une intimité encore jamais évoquée et se prête même au jeu de la confidence. Une nouvelle direction qui méritait d’être questionnée. Interview passions et découvertes, une exclusivité aficia.

Août 2020. Date à laquelle la rédaction vous parle pour la première de l’univers énigmatique de Nitsh. Écriture poétique, ambiances sonores planantes, production complexe, l’artiste se démarque par ses prises de positions à contre-courant de la scène rap dans ses trois derniers projets. Depuis, Nitsh n’a cessé d’évoluer, et arpente aujourd’hui l’univers de la confidence. Entre les deux confinements, un besoin d’expression se fait ressentir. Comme saisi d’une envie de mettre en musique le lâcher prise, pour celui qui en est d’habitude incapable, le projet Nu voit le jour. Avec lui, le paravent argenté de Nitsh laisse entrevoir les aspérités de Mehdi… Mais comment s’est effectuée cette transition, vers où souhaite-t-elle se diriger dans l’idéal ? Interview découverte et aparté d’un coup de cœur aficia.

Nitsh l’interview…

Tout d’abord, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, Nitsh en quelques mots ça donne quoi ?

Nitsh, c’est moi. Un artiste qui fait le choix d’adapter ses créations au fil des chemins qu’il entreprend. Aujourd’hui, ma dernière création s’appelle Nu. Musicalement, ce que vous pouvez entendre de moi est assez cloud, mélancolique. Un croisement entre rap et sonorités parfois pop.

Pour découvrir Nitsh,

Ton actualité, c’est bien entendu ce nouvel EP Nu, peux-tu le présenter ? Comment en es-tu arrivé jusqu’à lui ?

D’abord, il faut savoir qu’avant Nu, j’ai tenu à créer un univers solide pour explorer un maximum ma personnalité. Je me suis lancé et basé sur des heures de réflexions, de voyages, et je souhaitais exprimer mon art dans le complexe. Jusque ici, c’était un axe phare de l’artiste que je suis. Laisser les interprétations fuser, m’identifier dans la différence et les compositions denses…

Cet EP est scindé en deux. Une première partie intime, la manière dont je suis arrivé ici, puis, une seconde centrée autour des relations humaines et de leur importance. Nitsh, interview aficia

Puis, pendant le confinement, j’ai ressenti l’envie de lâcher prise, Nu a vu le jour. Un EP très intime. Je m’y dévoile physiquement et mentalement. J’arrive à une étape où Nitsh arrive à la fin d’un cycle. Je sentais un poids avec ce personnage sombre et poétique. Désormais, j’ai besoin d’exprimer des choses plus concrètes et réelles. Nu est le projet le plus accessible de ma discographie. Avec Nu, je me suis libéré, j’avais envie d’être pleinement compris. Cet EP est scindé en deux. Une première partie intime, la manière dont je suis arrivé ici, puis, une seconde centrée autour des relations humaines et de leur importance.

Nu, d’un point de vue technique, mélodique ?

On peut y entendre de la pop, du cloud, du rap… Son objectif, simplement décrire ce que je ressens, transmettre un mood au plus proche du réel quand je le ressens. Je garde cette envie d’être techniquement très bon, je suis plus un créateur qu’un musicien à proprement parlé. Nu reste accessible, mais développe de vrais concepts mélodiques et rythmiques. Je reste rigoureux, mais je donne de nouvelles couleurs à ce que je fais.

À son écoute, Nu est très intime, chaud, comment tu as travaillé pour obtenir ce rendu ?

Honnêtement, comme beaucoup d’artistes je pense. Je m’immerge dans un souvenir, un instant, joyeux ou plus dur. Puis je crée, compose et écris. À ce niveau, le morceau qui a été à la fois le plus naturel, mais puissant à composer, c’est « inconsolable ». Il aborde l’instant où j’ai appris qu’un proche ne vaincrait pas sa maladie.

Quelles sont tes attentes vis-à-vis de cet EP ?

Pour la première fois, j’arrive à être fier et heureux de mes rendus. J’espère que mon public ressentira aussi cela. De ce projet, j’attends aussi de nouveaux auditeurs, une nouvelle relation avec ceux qui me suivent, désormais je suis comme « nu » face à eux dans ce projet.

Enfin, sur un aspect plus pratique, j’espère que ce travail peut devenir le premier à être rentable. Jusque ici, j’ai dépensé sans compter pour développer mes envies, et les retours n’ont pas été ceux que j’espérais. J’aimerais enfin avoir un véritable retour sur investissements. Je crois qu’en tant que créateur, c’est essentiel.

Tu as des projets sur le feu ?

Toujours. Pour mieux vivre les projets, lorsque l’un sort, je suis déjà la tête à un autre. Ça me permet de ne pas m’attarder sur l’émotion si les retours ne sont pas au rendez-vous. Je suis sur deux, trois projets en ce moment. Mon défi pour les prochaines sorties, c’est aborder un Nitsh joyeux. À venir, j’ai des choses rap, des contenus punch, un peu égotrip. Mais aussi des créations musicales, éloigné du rap. Je suis sans cesse à train de créer !

Enfin, chez aficia, on aime connaître les goûts des artistes Interviewés, si tu devais conseiller un artiste à nos lecteurs ?

CigarettesAfterSex. J’adore son travail de voix et sa douceur.

Mr Sandman SYML.

Laylow. Pour son regard avant-gardiste et son inclusion maitrisée du digital dans son travail.

