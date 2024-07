7Eights : le nouveau groupe pop-électro français !

Marina & Pierre-Laurent se jettent dans le grand bain avec 7Eights. Sur aficia, découvrez leur premier single à travers une interview.

aficia est précurseur des talents comme ceux-là. Nous avons rencontré la chanteuse Marina et le compositeur et producteur Pierre-Laurent qui a déjà travaillé avec Marie-Flore ou Amir, pour qu’ils nous parlent de cette création de groupe, mêlant pop et Electronic Dance Music (EDM).

Five, Six Seven Eights, dansons !

Quoi que mieux qu’une interview pour en savoir plus sur 7Eights :

Découvrez également le premier single “Ready To Dance” :