Des artistes comme lui, il n’y en a pas beaucoup ! Abrahaam vient de sortir un projet 6 titres ambitieux. Nous en parlons au cours d’une interview flash, en 5 questions, sur aficia.

Nous étions déjà tombés raides dingue de son dernier projet Genesis il y a deux ans. Et effectivement, deux ans se sont écoulés. L’artiste est allé puiser dans les profondeurs de la musique électronique, du hip-hop et de l’ orchestre. Il propose ainsi un nouvel EP ambitieux et énigmatique. Abrahaam confirme qu’il n’a ni religion ni frontières, il est à part. Vous le découvrez à travers cette belle interview où nous lui avons posé 5 questions. C’est notre format interview flash !

Abrabaahm en interview flash :

1 Peux-tu nous présenter ton nouvel EP ?

LORE [SZN 1] est la première partie d’un double EP. C’est mon 2e projet après Genesis et je suis vraiment content de le présenter aux gens. C’est un EP dans lequel j’ai voulu m’amuser, explorer différentes influences, collaborer avec pas mal de monde : Manast’LL, Seezy, Jen Jis, Lecomte de Brégeot, Alfaya, Grove…

J’ai également beaucoup échangé avec mes D.A Tom Le Bourhis, Redouane Missud et Aïcha Lucas. Je voulais me laisser surprendre et surprendre les gens. Je vois un peu cet EP comme le multiverse d’Abrahaam d’où son titre : LORE. C’est tout l’univers, les influences, les gens qui gravitent autour de moi et qui font ce que je suis. Je vois aussi cet EP comme un voyage dans l’être : on passe par des phases festives mais aussi introspectives. On oscille entre le matériel lourd et le spirituel. C’est un EP riche en couleurs, comme l’être humain !

2 Quels sont tes 2 titres favoris de cet EP ?

Argh c’est dur de choisir je les aime vraiment tous !! (Rires) Je pense que les 2 morceaux qui illustrent le mieux ce dont je viens de parler c’est “Heartbeat” pour son côté introspectif : je le vois comme un voyage du plus profond de toi vers une transcendance. Une envolée. Et “Fuego” en feat. avec Alfaya pour son côté vraiment festif et dansant mais en même temps toujours conquérant ! “Fuego” porte bien son titre, c’est le feu qui s’embrase, la passion, la foi, l’amour conquérant ! C’est pour ça que je voulais qu’il accompagne la sortie de l’EP.

3 Tu fais partie de ces artistes qui ont pris le virage de publier un single par mois pendant 6 mois. Maintenant que les 6 mois sont passés, comment c’était ? stratégiquement une bonne idée, physiquement/mentalement intense ?

Franchement, c’est physique c’est sûr mais c’est une très bonne expérience ! Pour mon premier EP Genesis, j’ai bossé peut-être pendant deux ans sur les morceaux, la DA, les clips, la promo etc. Et puis quand c’est sorti, on a eu de très bons retours mais tout s’est passé très vite ! Tu mises tout sur la promo des quelques singles qui sortent, faut tout donner en très peu de temps et il suffit que t’aies mal calculé ta période et tu loupes des opportunités que tu ne pourras pas retrouver.

Pour LORE on a pu prendre le temps de réfléchir à une stratégie à long terme, laisser les gens découvrir l’univers petit à petit, travailler une promo en profondeur et ajuster quand il faut. C’est agréable.

Après c’est 6 mois intenses où t’as pas trop de vie ! T’as pas encore sorti ton prochain single que tu dois déjà préparer le suivant. Il y a des imprévus. La promo ça prend du temps aussi, les interviews… Et puis ça peut coûter assez cher si tu ne fais pas gaffe. Mais je trouve que c’est une stratégie payante. Et puis c’est pas fini, on revient très vite en 2025 avec la SZN 2 !!

4 Est-ce difficile d’exister sur le paysage francophone avec un univers si marqué, si ancré dans la musique électronique ?

Non je ne dirais pas que c’est difficile d’exister, au contraire c’est cet univers musical marqué qui me permet de travailler avec des marques comme DS Automobiles ou PSG, de remixer Lady Gaga pour Dom Pérignon ou d’être signé avec Universal. En revanche c’est vrai que c’est un peu déroutant pour les formats playlists qui peinent à me rentrer dans une case. Mais je fais de la musique pour les gens, pas pour les algorithmes.

5 Entre temps, j’ai cru également comprendre que le club du Paris Saint Germain t’avait appelé pour un énorme projet. Peux-tu m’en parler?

Oui l’année se conclut avec ce beau projet !! Avec Universal Music Publishing & GUM Paris, on a bossé une bande son pour le PSG au Parc des Princes dont un remix de « Tous Ensemble On Chantera » qui est joué à l’entrée des joueurs à chaque match, des pastilles pour les annonces et des morceaux pour les réseaux sociaux !

On voulait mettre en avant le côté moderne et héroïque de ces joueurs qui sont tellement ancrés dans la culture de Paris et sa banlieue et en même temps intégrer les supporters qui sont partie prenante de l’histoire de ce club mythique. Donc ça nous semblait évident de reprendre des hymnes entonnés depuis des années en leur donnant un côté épique et puissant.

Découvrez l’EP LORE [SZN 1] d’Abrahaam :

Restez à l’affut, Abrahaam prévoit de publier la suite dés l’année prochaine avec le projet LORE [SZN 2] avec de belles surprises et de belles collaborations, tout en continuer à partager le meilleur de lui-même, se développer r dans la musique à l’image et notamment la musique de films et les trailers. Quelque chose nous dit que de beaux projets arrivent…