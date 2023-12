En février dernier, elle avait dévoilé le single “Çe me va”, prémice d’un nouvel album à venir. Alice et moi est enfin de retour avec Photographies, son second opus aux accents pop et chanson. Rencontre avec une artiste fantasque et résolument libre !

L’interview Flash de Alice et moi :

1.

Hello Alice, peux-tu te présenter ?

Derrière ce nom un peu intriguant je dirais qu’il y a un côté timide et sensible. Mais aussi à l’inverse, un côté beaucoup plus fonceur. Et ma musique, c’est un mix de pop, de chanson française et d’électro.

2.

Il y a dans ta personnalité et ta musique une sorte de dualité. Entre affirmation et timidité. Tu confirmes ?

Je crois que plus je grandis et plus j’arrive à prendre conscience de cet aspect sensible de ma personnalité. Par exemple, je me rends compte qu’on est de plus en plus nombreux à avoir cette prise de conscience. Aujourd’hui je veux vivre mes rêves et assumer ma timidité.

3.

Tu as réalisé les premières parties de Michel Polnareff. Tu nous racontes ?

C’était incroyable ! C’était un sentiment de fierté et de reconnaissance d’avoir pu ouvrir ses concerts. J’avais le trac c’est certain, mais une fois sur scène, c’était hyper chouette ! En plus, j’ai eu la chance de le voir plus de 15 fois sur scène, pour une fan comme moi c’est un énorme privilège.

4. La direction artistique de tous tes projets est hyper travaillée. On a l’impression que tes visuels sont aussi importants que tes sons pour toi ?

Oui. J’ai envie d’exprimer le rêve, la poésie mais aussi le théâtre dans ma DA. Et ça se retrouve dans mes chansons forcément. Avec Photographies c’est encore plus fait maison je crois. C’est un album d’amour et d’amitié où chaque personne compte.

5. Tu tires les cartes. Tu dirais qu’il y a quoi d’ésotérique dans ta musique ?

Je crois que j’ai envie de m’ouvrir au côté magique et inespéré de la vie. Rentrer dans une vie ordinaire de l’extraordinaire. D’ailleurs je trouve un côté réconfortant dans les cartes. Aussi, je suis une Alice au pays des merveilles des temps modernes !

