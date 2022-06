Nous vous avions parlé de son premier EP“FlashBack” en 2021. L’artiste Ambre est de retour et elle signe ce comeback sous des airs d’introspection ! À cette occasion, la rédaction est partie à la rencontre de ce coup de cœur pop et spontané lors d’une interview flash. Nouvel EP, création musicale instinctive, entretien.

“Chaque titre est transportant par ses notes, attachant par ses symboles. Le projet réussit le pari de l’abouti, et ne promet que de belles choses pour la suite… ”. En écrivant ces lignes en 2021, aficia ne s’était pas trompée dans son intuition. Ambre, artiste toulousaine à la plume vive et aux sonorités colorées a récemment célébré son retour dans un clip dénommé “Quand tu seras prête”. Un titre maîtrisé aux auras pop et matures, annonciatrices de son nouvel EP à paraitre le 24 juin prochain : Reflets. Les coulisses de cet EP et de sa création en cinq questions, une interview flash signée aficia.

Ambre l’interview Flash : “Cet EP est un excellent “Reflet” de ce que je suis artistiquement”

1 Ambre décrit par les mots d’Ambre ça donne quoi ?

Une personnalité un peu à l’ouest, spontanée, en proie à la création. Un univers urbain aux influences pop grandissantes. Je crois que l’artiste que je suis est un ensemble de tous ces paramètres !

2 Depuis ton dernier EP FlashBack, quel est ton processus musical ? A-t-il évolué ou tu travailles de la même manière ?

Ce processus a beaucoup évolué. Je me suis imposé un rythme plus précis, j’ai aussi appris à partager le travail de composition. Je pense que cette expérience du nouvel EP m’a appris à travailler de façon plus structurée, aux côtés d’autres professionnels. C’était enrichissant et je trouve le rendu plus abouti et c’est plutôt bon signe je crois.

3 Justement, ce nouvel EP Reflets, à paraitre le 24 juin, peux-tu nous en dire quelques mots ? Quelle est son identité, ses couleurs ?

Ce projet est composé de sept morceaux, il est un peu plus court, mais plus intense ! On y rencontre deux Ambre. L’une est ancrée dans un naturel sensible, dans une relation profonde à l’art, s’intime dans la pudeur et ne se dévoile qu’à travers ses créations. L’autre, de son côté, affiche un regard désinvolte à la caméra, se libère des regards assume pleinement parler d’elle et revendique son travail. Dans ce projet on retrouve les visages qui me façonnent aujourd’hui.

Dans un autre temps, ce projet est aussi celui ou je saute le pas de la POP. Mon dernier EP affichait des textes et des interprétations très urbaines. Avec Reflets, je m’essaye à une pop libérée, je m’amuse dans les mélodies, les prise de voix…

Tant dans ses symboles que dans sa musique, cet EP est un excellent “Reflet” de ce que je suis artistiquement actuellement.

“C’est un peu le projet de prise de confiance, il confirme mon envie de continuer, c’est très agréable”

4 Sur les réseaux, tu as une communauté grandissante, active. Quels sont les retours que tu reçois ? Tu pars confiante dans cette nouvelle transition ?

J’ai énormément de retours positifs. Mes auditeurs ou followers ont conscience que je suis une artiste en pleine recherche, curieuse, leurs remarques sont très bienveillantes dans leur ensemble. Bien sûr, j’essuie parfois des remarques négatives, mais elles sont mineures et cela fait partie de mon travail, c’est aussi constructif.

Et d’un point de vue personnel, je ressens cet EP comme une porte ouverte sur de futurs projets. Dans Reflets, j’ai trouvé des manières de travailler qui me correspondent, des sonorités avec lesquelles je me sens à l’aise, des mélodies spontanées… C’est un peu le projet de prise de confiance, il confirme mon envie de continuer, c’est très agréable.

5 Enfin, chez aficia, on aime bien connaitre les coups de cœur du moment des artistes que l’on a en interview. Quel est le tien ?

En ce moment, j’écoute beaucoup de Rounhaa. C’est un artiste New Wave que je trouve très intéressant. Son dernier pojet est pépite, tout comme ses travaux de composition !

