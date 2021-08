Après plusieurs single, c’est le 9 juillet que l’artiste Ambre dévoile son premier EP Flashback. Composé de neuf titres, c’est une passion touchante qui en émane, une écriture naviguant entre rêves et souvenirs. aficia te propose sa chronique coup de cœur !

Avec des covers dévoilées à 18 ans, Ambre vit musique depuis toujours. Sous un style Hip Hop, la jeune artiste récemment signée chez Panenka Music, enchaîne les clips à l’énergie communicative et vient tout juste de sorti son premier EP Flashback ! Projet hommage aux heures de doutes et de travail, une capsule d’énergie et de confidence qui vaut le détour.

Le meilleur un remède aux blessures, les notes et l’écriture !

Tout au long du projet, une fibre passion émouvante se dégage. Personnelle ou professionnelle, c’est munie d’une plume touchante qu’Ambre narre son histoire. L’artiste écrit avec une impressionnante lucidité plusieurs étapes de sa vie. Ainsi, la musique et l’écriture s’enlacent pour faire naître dans le projet Flashback une intimité envoûtante.

Douceur maîtrisée

Enfin, musicalement, le voyage continue. La volupté et la douceur de l’EP se retrouve également dans sa réalisation sonore. Production, clips, direction artistique, cette bohème retrospective enchante l’entièreté du projet. Ambre ne dévoile pas une œuvre partielle, mais une émotion véritable et concrète. Avec maîtrise et subtilité, l’artiste se présente dans FlashBack. Elle, son passé, et ses ambitions musicales se peignent dans cette fresque sonore. Le rendu en est terriblement attachant !

Découvrez Flashback le premier EP d’Ambre :