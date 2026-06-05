Avec “j’me demande”, Ambre signe un premier single très attendu

Lauréate de la dernière saison de la Star Academy, Ambre dévoile ce vendredi 5 juin son tout premier single, “j’me demande”. Un titre très attendu, qui marque le début de son aventure musicale. On vous en parle sur aficia.

Enfin ! Après des mois d’attente, les fans peuvent désormais découvrir le tout premier titre d’Ambre, grande gagnante de la dernière saison de la Star Academy. Et une chose est certaine : la jeune artiste signe des débuts remarqués avec un premier single à la hauteur des attentes.

Si Ambre a choisi de prendre son temps avant de dévoiler son premier projet musical, c’est pour construire un univers qui lui ressemble pleinement, tout en se consacrant à la tournée de la Star Academy. Avec “j’me demande”, elle livre un morceau intime dans lequel elle évoque les doutes et les interrogations qui l’habitaient au moment de l’écriture.

Portée par sa voix singulière et puissante, la chanteuse dévoile une facette plus vulnérable de sa personnalité. Elle transforme ses questionnements en une véritable force, avec l’ambition d’accompagner, à travers sa musique, celles et ceux qui traversent les mêmes incertitudes. Le titre aborde également les bouleversements liés à sa nouvelle notoriété et les interrogations qu’elle suscite.

Musicalement, Ambre propose un morceau pop-rock qui lui correspond parfaitement. Son refrain efficace et accrocheur s’impose rapidement en tête, tandis que l’artiste affirme une identité visuelle soignée, en parfaite cohérence avec son univers.

Une expérience immersive avec ses fans

Pour accompagner cette sortie, Ambre a également imaginé une opération originale. Sur Instagram, elle a partagé une vidéo dans laquelle des inconnus découvrent son premier single avant sa sortie officielle et livrent leurs premières impressions.

L’événement a permis à dix fans privilégiés d’écouter le titre en avant-première dans une mise en scène épurée. Dans une pièce aux murs blancs, une simple table, deux chaises et deux casques les attendaient. Installés face à la chanteuse, ils ont découvert la chanson sans échanger un mot, en la regardant droit dans les yeux tout au long de l’écoute.

Une expérience immersive et particulièrement intense qui a marqué les participants et renforcé le lien unique qui unit Ambre à son public.

Une chose est sûre : ce premier chapitre donne déjà envie de découvrir la suite de son aventure musicale.

Inès Fakche

Découvrez le premier single d’Ambre “j’me demande” :